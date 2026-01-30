Anunciaron cambios en pasaportes y DNI a partir de febrero: qué pasará con los documentos actuales

El rediseño incorpora mejoras visuales y tecnológicas orientadas a fortalecer la seguridad y dificultar eventuales falsificaciones. Entre los principales cambios se incluyen:

Nueva identidad gráfica , con la presencia de símbolos nacionales como el Sol de Mayo, la escarapela y el mapa bicontinental.

Datos personales grabados mediante impresión láser , que impide su alteración.

Hologramas y sectores transparentes actualizados , visibles a simple vista.

Imagen secundaria y elementos táctiles , que facilitan la verificación de autenticidad.

Optimización del chip electrónico, compatible con estándares internacionales.

La normativa además introdujo ajustes en los elementos de seguridad de primer nivel, es decir, aquellos que pueden verificarse a simple vista. En cambio, los mecanismos de seguridad correspondientes a los niveles 2 y 3 no registraron modificaciones, según se informó.

En cuanto a los DNI para menores, los menores de 14 años recibirán un documento con características similares al de los mayores, mientras que en el caso de los niños menores de 5 años se incorporará la firma del padre, madre, tutor o representante legal. Se mantendrá, además, el DNI “cero año”, un documento provisorio para recién nacidos con validez dentro del territorio nacional.

dnianverso

Para los extranjeros, tanto menores como mayores, el DNI presentará las mismas características técnicas y de seguridad que el emitido para ciudadanos argentinos.

Cómo será el nuevo pasaporte argentino

pasaporte

El pasaporte argentino también será actualizado con un enfoque puesto en la seguridad y la durabilidad del documento. El nuevo modelo contará con 34 páginas y una hoja de datos elaborada en policarbonato con grabado láser, además de nuevos elementos de seguridad de múltiples niveles, alineados con estándares internacionales.

El objetivo de estas modificaciones es reducir los riesgos de fraude y mejorar la confiabilidad del documento en los controles migratorios.

pasaporte2

Qué pasará con los documentos actuales

Desde el Renaper precisaron que los DNI electrónicos y pasaportes emitidos antes de febrero de 2026 seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento, por lo que no será necesario realizar un recambio obligatorio por el solo hecho de la actualización.

El nuevo formato se entregará únicamente al momento de iniciar un nuevo trámite, ya sea por renovación, reposición o primera emisión.