Anunciaron cambios en pasaportes y DNI a partir de febrero: qué pasará con los documentos actuales
El Gobierno nacional dio a conocer en el Boletín Oficial una serie de modificaciones en el Documento Nacional de Identidad. La actualización apunta a “modernizar la documentación argentina", afirmaron las autoridades.
El Gobierno nacional anunció en el Boletín Oficial una serie de modificaciones en el Documento Nacional de Identidad y el pasaporte argentino.
El Gobierno anunció una actualización integral del DNI electrónico y del pasaporte argentino, que entrará en vigencia a partir del 1 de febrero de 2026. Las modificaciones fueron formalizadas mediante disposiciones publicadas en el Boletín Oficial de este viernes y estarán a cargo del Registro Nacional de las Personas (Renaper).
Desde el organismo aclararon que los cambios no afectan la validez de los documentos actuales, sino que se aplicarán a los nuevos trámites, renovaciones o reposiciones que se realicen desde esa fecha.
En ese contexto, en las disposiciones se señaló que la actualización apunta a “modernizar la documentación argentina, fortalecer los controles de identidad y adaptar los documentos a los estándares internacionales vigentes”, utilizados en la emisión de documentos de identificación y de viaje.
Qué cambia en el DNI electrónico
La última de las normativas fijó las características del nuevo DNI electrónico, dejando sin efecto las establecidas por la Disposición 1255/2023. En ese marco, se definió que el documento conserve su formato de tarjeta de policarbonato con chip sin contacto, vigente desde el Decreto 1501/2009, aunque con modificaciones en los datos visibles del anverso y el reverso.
El rediseño incorpora mejoras visuales y tecnológicas orientadas a fortalecer la seguridad y dificultar eventuales falsificaciones. Entre los principales cambios se incluyen:
Nueva identidad gráfica, con la presencia de símbolos nacionales como el Sol de Mayo, la escarapela y el mapa bicontinental.
Datos personales grabados mediante impresión láser, que impide su alteración.
Hologramas y sectores transparentes actualizados, visibles a simple vista.
Imagen secundaria y elementos táctiles, que facilitan la verificación de autenticidad.
Optimización del chip electrónico, compatible con estándares internacionales.
La normativa además introdujo ajustes en los elementos de seguridad de primer nivel, es decir, aquellos que pueden verificarse a simple vista. En cambio, los mecanismos de seguridad correspondientes a los niveles 2 y 3 no registraron modificaciones, según se informó.
En cuanto a los DNI para menores, los menores de 14 años recibirán un documento con características similares al de los mayores, mientras que en el caso de los niños menores de 5 años se incorporará la firma del padre, madre, tutor o representante legal. Se mantendrá, además, el DNI “cero año”, un documento provisorio para recién nacidos con validez dentro del territorio nacional.
Para los extranjeros, tanto menores como mayores, el DNI presentará las mismas características técnicas y de seguridad que el emitido para ciudadanos argentinos.
Cómo será el nuevo pasaporte argentino
El pasaporte argentino también será actualizado con un enfoque puesto en la seguridad y la durabilidad del documento. El nuevo modelo contará con 34 páginas y una hoja de datos elaborada en policarbonato con grabado láser, además de nuevos elementos de seguridad de múltiples niveles, alineados con estándares internacionales.
El objetivo de estas modificaciones es reducir los riesgos de fraude y mejorar la confiabilidad del documento en los controles migratorios.
Qué pasará con los documentos actuales
Desde el Renaper precisaron que los DNI electrónicos y pasaportes emitidos antes de febrero de 2026 seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento, por lo que no será necesario realizar un recambio obligatorio por el solo hecho de la actualización.
El nuevo formato se entregará únicamente al momento de iniciar un nuevo trámite, ya sea por renovación, reposición o primera emisión.