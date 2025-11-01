Cyber Monday 2025: qué marcas participan y cómo evitar estafas, según Defensa del Consumidor

Cyber Monday 2025: cinco claves para comprar sin riesgos

Comparar antes de comprar: revisar precios, características y stock en distintos sitios ayuda a evitar sorpresas y falsas promociones.

Navegación segura: ingresar solo a páginas oficiales, verificar el candado de seguridad “https” y chequear la reputación del vendedor mediante opiniones de otros usuarios.

Exigir comprobantes: facturas, tickets o comprobantes digitales son indispensables para reclamar, devolver o hacer valer la garantía.

Derecho al arrepentimiento: los consumidores pueden cancelar la compra hasta 10 días después de recibir el producto , sin necesidad de justificar el motivo, y el comercio debe cubrir el costo de devolución.

Reclamar ante fallas o cobros indebidos: primero contactar al comercio o entidad financiera; si no hay respuesta, se puede denunciar ante Defensa al Consumidor.

Consejos para una experiencia segura

Verificar el stock real antes de comprar y leer la letra chica de cuotas o promociones para evitar cargos ocultos.

Acordar plazos de entrega con el comercio y conservar todos los intercambios (capturas, correos o chats) como respaldo ante un reclamo.

No compartir datos personales o bancarios fuera de la plataforma oficial ni por canales no seguros.

Cómo y dónde realizar un reclamo

Si un producto llega defectuoso, distinto al publicitado o con errores de facturación, el primer paso es contactar al comercio.

En caso de no obtener respuesta, se puede denunciar la situación a través del sitio web de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor de la Ciudad, que cuenta con un canal digital para gestionar reclamos por incumplimientos.

Derechos respaldados por ley