Cyber Monday 2025: qué marcas participan y cómo evitar estafas, según Defensa del Consumidor
Del 3 al 5 de noviembre, el Cyber Monday 2025 ofrecerá descuentos exclusivos en tecnología, viajes, indumentaria y más.
Del 3 al 5 de noviembre, el Cyber Monday 2025 ofrecerá descuentos exclusivos en tecnología, viajes, indumentaria y más.
Del lunes 3 al miércoles 5 de noviembre se realizará la edición 2025 del Cyber Monday, uno de los eventos de comercio electrónico más esperados del año. Organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el evento reúne miles de ofertas y beneficios, incluyendo descuentos, cuotas sin interés y promociones bancarias.
Muebles y hogar: Sodimac, Simmons, Piero, Naldo, Arredo.
Indumentaria y calzado: Lacoste, Adidas, Vans, Topper, Wrangler, Prune.
Supermercados y gastronomía: Jumbo, Carrefour, Día, Vea, Disco.
Salud y belleza: Farmacity, L’Oréal, Natura, Dove, Rouge.
Bebés y niños: Grisino, Kinderland, Mimo & Co, El Mundo del Juguete.
Esta selección permite planificar compras por categoría y aprovechar mejor las ofertas disponibles.
Ante la expectativa de millones de consumidores, la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires activó una serie de recomendaciones para garantizar que las compras se realicen con seguridad, transparencia y sin sorpresas.
Cyber Monday 2025: cinco claves para comprar sin riesgos
Comparar antes de comprar: revisar precios, características y stock en distintos sitios ayuda a evitar sorpresas y falsas promociones.
Navegación segura: ingresar solo a páginas oficiales, verificar el candado de seguridad “https” y chequear la reputación del vendedor mediante opiniones de otros usuarios.
Exigir comprobantes: facturas, tickets o comprobantes digitales son indispensables para reclamar, devolver o hacer valer la garantía.
Derecho al arrepentimiento: los consumidores pueden cancelar la compra hasta 10 días después de recibir el producto, sin necesidad de justificar el motivo, y el comercio debe cubrir el costo de devolución.
Reclamar ante fallas o cobros indebidos: primero contactar al comercio o entidad financiera; si no hay respuesta, se puede denunciar ante Defensa al Consumidor.
Consejos para una experiencia segura
Verificar el stock real antes de comprar y leer la letra chica de cuotas o promociones para evitar cargos ocultos.
Acordar plazos de entrega con el comercio y conservar todos los intercambios (capturas, correos o chats) como respaldo ante un reclamo.
No compartir datos personales o bancarios fuera de la plataforma oficial ni por canales no seguros.
Cómo y dónde realizar un reclamo
Si un producto llega defectuoso, distinto al publicitado o con errores de facturación, el primer paso es contactar al comercio.
En caso de no obtener respuesta, se puede denunciar la situación a través del sitio web de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor de la Ciudad, que cuenta con un canal digital para gestionar reclamos por incumplimientos.
Derechos respaldados por ley
El comercio debe cubrir los costos de devolución al ejercer el derecho al arrepentimiento.
Los productos nuevos cuentan con garantía mínima de seis meses, y los usados, de tres.
Las promociones deben cumplirse tal como se ofrecen, sin condiciones ocultas.