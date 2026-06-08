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Tristeza y amor

El gesto de Virginia con una fan desconsolada que quebró a todos en el velorio del Indio

El conmovedor gesto de Virginia, la mujer del Indio, con una fan en el último adiós al Indio Solari que sorprendió a todos. Mirala.

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El gesto de Virginia con una fan desconsolada que quebró a todos en el velorio del Indio

La despedida pública de Carlos Alberto "Indio" Solari dejó imágenes imposibles de olvidar. Sin embargo, entre la multitud, los homenajes y el dolor colectivo, hubo una escena íntima que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más conmovedores de todo el velorio.

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Mientras miles de personas seguían pasando por el Polideportivo José María Gatica de Villa Domínico para darle el último adiós al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una fan completamente quebrada por el llanto logró acercarse a Virginia Mones Ruiz, la compañera de vida del músico durante más de cuatro décadas.

Lo que ocurrió después quedó registrado en un video que rápidamente comenzó a circular por las redes sociales y emocionó a miles de usuarios.

La mujer, visiblemente afectada por la muerte del artista, apenas podía contener las lágrimas. En medio de la conmoción, Virginia se acercó a ella y, lejos de tomar distancia, la sostuvo con una ternura que impactó a todos los presentes.

Tomándole el rostro con ambas manos y mirándola a los ojos, intentó calmarla con palabras simples pero cargadas de afecto.

"Cuídate" y "tranquila", le repetía mientras acariciaba su cara. La fan, todavía llorando, encontró fuerzas para responderle con una frase que terminó emocionando incluso a la propia Virginia.

"Vir, la mejor compañera fuiste. Toda la vida, toda la vida. Gracias, gracias por todo lo que hiciste con nosotros", alcanzó a decir.

La viuda del Indio no pudo ocultar la emoción. Le dio un beso, la abrazó brevemente y la dejó continuar su camino entre lágrimas.

La escena fue grabada por otra seguidora que se encontraba en el lugar y pocas horas después comenzó a viralizarse en redes sociales.

Miles de usuarios destacaron la actitud de Virginia en medio de uno de los momentos más difíciles de su vida. Muchos señalaron que, aun atravesada por el dolor de la pérdida, encontró fuerzas para contener a una admiradora que también estaba sufriendo.

Para los seguidores del Indio, el gesto representó algo más que un simple intercambio: fue la muestra del vínculo especial que durante décadas existió entre el músico, su familia y una comunidad de fanáticos que convirtió sus canciones en una forma de vida.

La escena ocurrió durante las últimas horas del multitudinario velorio que reunió a cientos de miles de personas llegadas desde distintos puntos del país para despedir al artista fallecido a los 77 años.

La ceremonia concluyó durante la madrugada del lunes, cuando la familia comunicó oficialmente el cierre del acceso al predio.

A través de las redes sociales del propio músico, publicaron un mensaje que resumió el sentimiento general de la jornada.

"Ya está. Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron. Ahora la lluvia nos manda a todos a casita, a seguir penando por dentro y a recordarlo como era: humano, infinito".

Pero más allá de las cifras, las largas filas y la magnitud histórica de la despedida, para muchos el recuerdo más fuerte quedó condensado en ese instante silencioso entre dos mujeres unidas por el mismo dolor.

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