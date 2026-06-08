"Estoy devastado": el durísimo descargo de Pierre Gasly tras perder el podio en Mónaco por una sanción

Por qué sancionaron a Pierre Gasly en el GP de Mónaco y en qué puesto quedó

La infracción cometida durante la transición en la calle de garajes modificó drásticamente el clasificador final una vez concluidas las vueltas reglamentarias en el asfalto.

Al piloto francés lo penalizaron por exceso de velocidad en el ingreso a boxes y cayó hasta 7° posición. Como consecuencia, esta sanción y algunos incidentes durante la carrera, relegaron al francés al 7° lugar, que aunque pudo sumar puntos, quedó con un sabor amargo luego de la finalización del Gran Premio de Mónaco, perdiendo el trofeo que ya acariciaba con sus manos.

Qué dijo Pierre Gasly en sus redes sociales tras perder el podio

El descargo del conductor normando en sus plataformas digitales reflejó la magnitud del impacto anímico que representa perder una oportunidad de tal calibre en las calles más prestigiosas del campeonato.

En sus redes, Gasly expresó su frustración: “Estoy destrozado en este momento. He soñado con ese podio miles de veces”. Lejos de ocultar su tristeza, el piloto continuó con palabras de profundo desahogo: “No hay palabras que puedan describir el dolor de perder un podio en la Fórmula 1 y en las calles de Mónaco. Estoy devastado”, agregó Pierre. Asimismo, canalizó su bronca directamente contra el fallo de los comisarios: Además, recalcó su enojo por la decisión: “Hemos trabajado muy duro para lograr momentos como el de hoy y no se siente bien que nos lo quiten así”, sentenció Gasly.

Qué medida tomó Alpine ante la FIA por la sanción a Pierre Gasly

Lejos de quedarse de brazos cruzados ante la pérdida del tercer escalón del podio, las autoridades de la escuadra BWT decidieron activar los mecanismos reglamentarios disponibles para objetar la determinación técnica del pit lane.

Alpine solicitará una revisión a la sanción a Gasly en el Gran Premio de Mónaco. El argumento del equipo se basará en elementos de medición específicos para intentar revertir los efectos del recargo de tiempo. Pierre Gasly fue sancionado con 5 segundos por exceder el límite de velocidad en la calle de boxes. En un comunicado oficial, Alpine anunció que presentará pruebas para intentar revertir la decisión de la FIA.

La confirmación de la batalla legal se emitió mediante un escrito formal difundido en los soportes informativos del equipo: “El equipo BWT Alpine Formula One Team puede confirmar que ha solicitado un Derecho de Revisión ante la FIA en relación a las sanciones por exceso de velocidad en el pit lane”, expresaron en sus canales oficiales, abriendo un compás de espera de cara a las próximas horas en los escritorios de la entidad madre del automovilismo mundial.