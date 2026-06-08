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LOS ASTROS ANDAN DICIENDO

Astrología: la tensa cuadratura de Mercurio y Saturno que traba las comunicaciones y los pagos esta semana

El planeta de la mente y las ventas choca con el señor del tiempo y los límites. Enterate cómo destrabar todo esto con la astrología a tu favor.

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 La cuadratura exacta entre Mercurio y Saturno funciona como una auditoría cósmica que te obliga a revisar la letra chica de tus contratos de laburo. Foto: Astrología

 La cuadratura exacta entre Mercurio y Saturno funciona como una auditoría cósmica que te obliga a revisar la letra chica de tus contratos de laburo. Foto: Astrología

Más allá del pulso estable que propone la Luna de tierra, el gran evento astrológico de fondo que define la sintonía intelectual y comercial de esta semana del 8 al 12 de junio de 2026 es una cuadratura exacta entre Mercurio en Géminis y Saturno en Piscis. Mercurio, el planeta que rige nuestra agudeza mental, la redacción, las comunicaciones y el comercio rápido, se posiciona en un ángulo tenso de 90 grados respecto a Saturno, el titán de las responsabilidades, las estructuras rígidas y los límites karmáticos.

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En el lenguaje de la astrología técnica, este aspecto se traduce en un verdadero "peaje mental" obligatorio. Este fenómeno astrológico actual genera una sensación de bloqueo creativo, demoras burocráticas inexplicables o la caída de sistemas de comunicación que pueden retrasar tus entregas semanales. No te desesperes si sentís que tus respuestas comerciales tardan en llegar; Saturno frena el apuro de Géminis para obligarte a revisar la solidez de tus datos y pulir los errores de la letra chica.

Astrología: Manual de supervivencia comercial: cómo vencer el bloqueo celeste

La clave absoluta para resolver esta tensión planetaria durante las próximas jornadas es la paciencia meticulosa y la prolijidad técnica. Mi primer consejo para esta semana es que dupliques los chequeos antes de mandar un mail clave, un informe contable o presentar un presupuesto a un cliente importante. La cuadratura Mercurio-Saturno tiende a exponer de manera cruda nuestras distracciones: un número mal puesto o una coma fuera de lugar podrían costarte una negociación entera.

En el plano de las relaciones de pasillo en la oficina, este aspecto puede despertar un clima de mucha frialdad, críticas destructivas o malentendidos por pura inseguridad intelectual. Si tenés que plantear una disconformidad con un socio o pedir una revisión de comisiones fofas, evitá hacerlo los días martes o miércoles, cuando la tensión estará en su pico máximo. Esperá al cierre de la semana, apoyate en datos reales e irrefutables y dejá de lado los discursos emocionales; Saturno solo responde ante los hechos concretos y la madurez profesional.

Los signos que deben auditar sus contratos y comunicaciones hoy

Los signos mutables (Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis) serán los canales directos que sientan este tironeo cósmico con mayor intensidad en su rutina diaria. Van a notar una fuerte tendencia al cansancio mental o al síndrome de la hoja en blanco a la hora de redactar informes complejos. Tómense pausas activas lejos de las pantallas y no fuercen la mente si el flujo de ideas no aparece de inmediato.

Por su parte, los signos de fuego y tierra aprovecharán este bache astrológico para purgar sus casillas de correo, poner al día las tareas administrativas aburridas que venían postergando y archivar comprobantes de pago viejos. No veas esta cuadratura como un freno a tu crecimiento económico, sino como una auditoría astral necesaria para limpiar el camino de ruidos innecesarios. Poné tus papeles en orden esta semana y el cielo respaldará tu solidez profesional a largo plazo.

FAQ:

  • ¿Es una buena semana para firmas definitivas de sociedades grandes? No es la jornada ideal para el cierre rápido. Usá estos días para revisar las cláusulas ocultas, negociar con frialdad y postergá la firma legal para la semana que viene.

  • ¿Cómo influye este tránsito planetario en la concentración diaria? Genera un foco láser excelente para tareas técnicas abstractas o programación, pero puede dificultar la comunicación fluida con equipos de trabajo.

  • ¿Cuál es el aroma recomendado para despejar el espacio de trabajo hoy? El aceite esencial de menta o eucalipto para agudizar los reflejos mentales, combatir el cansancio y disipar la densidad del ambiente.

  • ¿Qué piedra se sugiere colocar cerca del teclado esta semana? Una obsidiana negra o una turmalina para enraizar la mente, cortar con la autocrítica destructiva y repeler las malas vibras de la competencia.

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