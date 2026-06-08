Astrología: la tensa cuadratura de Mercurio y Saturno que traba las comunicaciones y los pagos esta semana

Los signos que deben auditar sus contratos y comunicaciones hoy

Los signos mutables (Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis) serán los canales directos que sientan este tironeo cósmico con mayor intensidad en su rutina diaria. Van a notar una fuerte tendencia al cansancio mental o al síndrome de la hoja en blanco a la hora de redactar informes complejos. Tómense pausas activas lejos de las pantallas y no fuercen la mente si el flujo de ideas no aparece de inmediato.

Por su parte, los signos de fuego y tierra aprovecharán este bache astrológico para purgar sus casillas de correo, poner al día las tareas administrativas aburridas que venían postergando y archivar comprobantes de pago viejos. No veas esta cuadratura como un freno a tu crecimiento económico, sino como una auditoría astral necesaria para limpiar el camino de ruidos innecesarios. Poné tus papeles en orden esta semana y el cielo respaldará tu solidez profesional a largo plazo.

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