Un choque frontal terminó en tragedia: cuatro muertos y una ruta cortada durante horas

Tras el impacto, la camioneta quedó dada vuelta sobre la calzada, mientras que el automóvil terminó volcado entre los pastizales a un costado de la ruta.

En la Hilux viajaban tres hombres oriundos de Teodelina. El conductor del Chevrolet era un bombero retirado de Villa Cañás que continuaba colaborando con el cuartel local. Los equipos de emergencia que acudieron al lugar constataron que los cuatro ocupantes habían muerto.

La magnitud del accidente obligó a interrumpir completamente el tránsito en ese tramo de la ruta provincial 94 para permitir el trabajo de peritos, policías y personal de emergencia.

Según informó Aire de Santa Fe, una de las hipótesis que analizan los investigadores apunta a la complejidad de la curva donde se produjo el choque. Sin embargo, las autoridades aclararon que todavía no se determinaron las causas del siniestro y que continúan las pericias para reconstruir la mecánica del hecho.

Durante varias horas permanecieron en la zona agentes de distintas áreas que trabajaron en el relevamiento de pruebas y en la remoción de los vehículos involucrados. Recién después de finalizadas esas tareas se normalizó la circulación.

Hasta el momento no trascendieron las identidades de las víctimas. La investigación sigue en marcha y los investigadores no descartan ninguna posibilidad, entre ellas una eventual falla mecánica, las condiciones de la ruta o algún factor vinculado al manejo de los vehículos al momento de la colisión.

Dos policías en la provincia de Santa Fe

Dos agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe murieron y otros dos resultaron gravemente heridos luego de un violento choque ocurrido durante la madrugada del 29 de mayo sobre la ruta provincial 98, en el departamento Vera. La Justicia busca determinar las circunstancias en las que el automóvil oficial en el que viajaban impactó contra un acoplado que se encontraba detenido sobre la banquina.

El siniestro tuvo lugar entre los kilómetros 55 y 56 de la ruta que conecta las localidades de Vera y Tostado. De acuerdo con la información oficial, el alerta fue recibido cerca de las 3.50, cuando conductores que circulaban por la zona encontraron un Renault Logan perteneciente a la fuerza policial incrustado en la parte trasera de un semirremolque.

Como consecuencia del impacto, murieron Milena Martinucci, de 44 años, y Pablo Mansilla, de 49, ambos integrantes de la PDI. Martinucci falleció en el lugar, mientras que Mansilla murió horas más tarde, alrededor de las 9.30. En tanto, Gastón Carruega y Diego Farías, de 30 años, sufrieron heridas de gravedad y permanecían internados.

Según indicaron las autoridades, los cuatro agentes viajaban hacia Avellaneda para participar de un allanamiento vinculado a una investigación por microtráfico de drogas.