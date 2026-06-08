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La misteriosa llamada que recibió la mamá de Agostina Vega cuando declaraba y que impactó a Moria

En una nota con La mañana con Moria, Elizabeth, la abuela de Agostina Vega, reveló un dato inquietante y dejó a todos en shock.

8 jun 2026, 12:14
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La misteriosa llamada que recibió la mamá de Agostina Vega cuando declaraba: Claudio me la pasó
La misteriosa llamada que recibió la mamá de Agostina Vega cuando declaraba: Claudio me la pasó

La misteriosa llamada que recibió la mamá de Agostina Vega cuando declaraba: "Claudio me la pasó"

La misteriosa llamada que recibió la mamá de Agostina Vega cuando declaraba: Claudio me la pasó

La misteriosa llamada que recibió la mamá de Agostina Vega cuando declaraba: "Claudio me la pasó"

En medio de la investigación por el femicidio de Agostina Vega, Elizabeth, la abuela de la adolescente cordobesa, dio a conocer un escalofriante detalle: su hija Melisa Heredia recibió una llamada anónima mientras prestaba declaración ante las autoridades, en la que una voz le susurraba "Claudio me la pasó".

"Yo le reconocí la voz. La llamaron varias veces. Melisa estaba declarando, con la Policía. Ellos también la escucharon", reveló la mujer.

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"Primero era un silencio, no decían nada. Después susurraban. Luego hubo una que le decía 'Claudio me la pasó'. Y ahí yo le reconozco la voz", precisó.

La familia también se refirió a Osvaldo Fassetta, el segundo detenido en la causa, acusado de encubrimiento agravado. Según los abuelos de Agostina, el hombre estuvo pegado a Melisa durante toda la jornada clave de la investigación.

"Fue con Melisa a hacer la denuncia. Durante el día, cuando aparece el remisero y todo apunta a Barrelier, él otra vez la acompaña a ampliar la denuncia. Esta persona estaba con Melisa durante todo el día", señalaron.

Los abuelos también contaron que la actitud de Fassetta les generó sospechas desde un primer momento. "En un momento, antes de que aparezca lo del remisero, yo lo llamé para afuera de la casa y le empiezo a preguntar quién era, por dónde buscaron a Agostina, y él estaba muy nervioso y con una voz muy particular", recordaron.

"Estaba todo el tiempo hablándole al oído a mi hija, no se le despegaba, escuchaba todas nuestras conversaciones, no nos estaba gustando y por eso le dijimos a Melisa que se aleje", sentenciaron.

El único imputado por el femicidio de la adolescente de 14 años sigue siendo Claudio Barrelier, detenido en el hospital modular del penal de Bouwer. La Justicia continúa avanzando en la causa mientras un grupo de investigadores trabaja en la llamada "Casa del Horror".

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El femicidio de Agostina Vega: qué se sabe del caso

La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que era intensamente buscada en Córdoba, continúa avanzando con el objetivo de reconstruir sus últimos movimientos y determinar si hubo más personas involucradas en el crimen. Claudio Barrelier, expareja de la madre de la víctima, permanece detenido como principal acusado, mientras que la Justicia también ordenó la detención de un allegado al sospechoso por presunto encubrimiento.

La causa está en manos del fiscal Raúl Garzón, quien encabeza las distintas medidas de prueba para esclarecer el hecho. En paralelo, la familia de Agostina sostiene que el acusado no habría actuado solo y reclama que se profundice esa línea de investigación, mientras el caso sigue generando conmoción y repercusión en toda la provincia de Córdoba.

Agostina Vega (2)

     

 

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