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SE VOLVIÓ VIRAL

"Te obedecí...": la increíble historia de amor y perdón que disparó la muerte del Indio Solari

La joven contó que estaba peleada con su hermana, pero decidió escribirle después de la muerte del ícono del rock nacional. La respuesta emocionó a miles de usuarios.

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La muerte del Indio Solari logró lo impensado: una joven volvió a hablarle a su hermana tras años de distancia

La muerte del Indio Solari logró lo impensado: una joven volvió a hablarle a su hermana tras años de distancia

La muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari no solo generó una profunda conmoción entre los fanáticos del rock nacional, sino que también dio lugar a historias cargadas de emoción. Una de ellas se volvió viral en las redes sociales luego de que una joven revelara que decidió volver a hablarle a su hermana, de quien estaba distanciada, tras conocer la noticia del fallecimiento del artista.

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La historia fue compartida por la usuaria @_religionpagana, quien explicó que, pese a estar peleada con su hermana mayor, fue ella quien la introdujo en el universo de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota cuando era apenas una nena.

“Estoy peleada con mi hermana mayor, la que me hizo escuchar a Los Redondos. Mi angustia es tan grande como las ganas de mandar todo a la mierda y mandarle un mensaje. No sé qué decirle, solo sé que la quiero abrazar”, escribió la joven el mismo viernes en que se conoció la muerte del músico.

El mensaje rápidamente comenzó a circular entre los usuarios y recibió cientos de respuestas alentándola a dar el paso.

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El mensaje que conmovió a miles de personas

Dos días después, la joven decidió escribirle. “Me costó, pero dos días después acá estoy. Seguro ni te acordás, pero en ese verano que nos sentábamos en la vereda, yo era una pibita todavía, me hiciste escuchar Etiqueta Negra, sentadas en el pasto, cagadas de calor, y me explicaste de qué trataba la letra”, comenzó.

Luego recordó cómo aquel momento despertó su pasión por la música del Indio. “En ese momento no entendí ni mierda, pero gracias a eso me puse a escucharlos, a buscar significados y a entrar en el universo de Los Redo y después de los Fundamentalistas. Así como hiciste con Los Piojos, lo hiciste con el Indio también”, continuó.

La joven también destacó que su hermana era la única persona de su entorno familiar capaz de comprender el dolor que sentía por la muerte del artista.

“Sos la única de mi entorno familiar con la que puedo compartir este sentimiento y sé que no me vas a ver como un bicho raro por llorar la muerte de un tipo que jamás conocí. Sea como sea que te haya pegado, te mando un abrazo grande”, concluyó.

Una respuesta inesperada desde el velorio

La respuesta llegó pocos minutos después y terminó convirtiéndose en el detalle más emotivo de toda la historia. Su hermana le envió una fotografía tomada a escasos metros del féretro durante el multitudinario velorio realizado en el Polideportivo José María Gatica de Villa Domínico, donde cientos de miles de personas se acercaron para despedir al cantante.

“Te obedecí hasta donde pude, Indio de mi corazón”, escribió la usuaria al compartir la captura de pantalla del intercambio.

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La publicación acumuló cientos de miles de visualizaciones y miles de reacciones. Entre los comentarios más destacados aparecieron mensajes como: “El Indio hubiese querido que le mandes ese mensaje”, “Si no hay amor, que no haya nada entonces”, “Abrácense cuando se vean”, “Me emocioné mucho con esto” y “Ojalá sea el comienzo de algo nuevo”.

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