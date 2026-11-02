Conmoción por la trágica muerte de Ayelén Amarilla: "colisionó contra un camión por motivos que..."

Cómo fue el accidente en Nueva Zelanda en el que murió Ayelén Amarilla

El accidente que terminó con la vida de Ayelén Amarilla ocurrió alrededor de las 15:10 del viernes, en el desfiladero de Kawarau, un sector ubicado sobre la ruta estatal 6, entre las localidades de Cromwell y Queenstown.

De acuerdo con la información difundida por medios locales, el choque tuvo lugar cerca de la intersección con el camino Cardrona-Roaring Meg Pack Track. Por motivos que todavía son materia de investigación, el automóvil conducido por la argentina terminó colisionando contra un camión.

El impacto tuvo consecuencias fatales. Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, se encontraron con un escenario que obligó a desplegar un importante operativo de asistencia.

En el procedimiento participaron:

Dos helicópteros de emergencia, que fueron convocados para intervenir en el siniestro.

Una ambulancia del servicio Hato Hone St John, encargado de la atención médica y el traslado de heridos.

Personal policial, que trabajó en el lugar para organizar el operativo y avanzar con las primeras actuaciones.

Especialistas de la Unidad de Investigación de Accidentes Graves, que quedaron a cargo de las pericias.

La Policía confirmó que una persona había fallecido en el lugar del choque. Además, otro involucrado en el accidente sufrió lesiones que fueron consideradas leves y debió ser trasladado al Hospital Lakes District para recibir atención médica.

Como consecuencia del procedimiento, la ruta estatal 6 permaneció cerrada durante varias horas. La interrupción del tránsito permitió que los equipos de investigación realizaran las tareas necesarias para reconstruir la mecánica del accidente y establecer las circunstancias que derivaron en la colisión.

Hasta el momento, no se habían informado públicamente las causas concretas del impacto. Los investigadores buscan determinar qué sucedió en ese tramo de la carretera y cuáles fueron los factores que provocaron el choque entre ambos vehículos.

Quién era Ayelén Amarilla, la argentina de 37 años que murió en Nueva Zelanda

Ayelén Amarilla era oriunda de Mar del Plata, tenía 37 años y llevaba seis viviendo en Nueva Zelanda. Había llegado al país en 2020, cuando decidió instalarse en el exterior y comenzar una nueva etapa de su vida.

Sus conocidos la llamaban “Coco”, un apodo con el que era identificada por sus familiares y amigos más cercanos.

Durante su residencia en el país oceánico, se estableció en Cromwell, una localidad de la región de Otago, en la Isla Sur. Allí desarrollaba diferentes actividades laborales, principalmente en empleos temporales que le permitían sostener su vida cotidiana.

Según trascendió, Amarilla acostumbraba cambiar de trabajo y desempeñarse en distintas tareas. El viernes había terminado su jornada laboral y regresaba cuando ocurrió el accidente que terminó con su vida.

La noticia de su muerte llegó hasta Mar del Plata y generó una profunda tristeza entre las personas que la conocían. A través de las redes sociales, sus allegados comenzaron a publicar mensajes para recordarla y expresar el dolor por una pérdida inesperada.

Detrás de la tragedia también quedó la historia de una mujer que había construido su vida lejos de su ciudad natal, pero que mantenía vínculos afectivos importantes con sus seres queridos en Argentina.

Su muerte, además, dejó a una familia atravesada por una situación especialmente difícil: su hija tiene apenas dos años y deberá crecer sin la presencia de su mamá.

Ayelén Amarilla era mamá de una nena de dos años: el conmovedor recuerdo de sus seres queridos

Uno de los aspectos que más conmovió a quienes conocieron la noticia fue la situación familiar de Ayelén. La mujer era madre de una nena de dos años y, después del accidente, sus allegados decidieron impulsar una iniciativa solidaria para ayudar a quienes quedaron en Nueva Zelanda.

En el marco de la campaña de recaudación, sus seres queridos compartieron algunas palabras para describir el vínculo que tenía con su hija y la dedicación que le brindaba.

La recordaron como “una madre increíblemente cariñosa y dedicada”, que buscaba constantemente alternativas para acompañar el crecimiento de la pequeña.

Entre las actividades que realizaba, destacaron su interés por encontrar propuestas y recetas saludables que contribuyeran al desarrollo de la nena. También señalaron que una de sus principales preocupaciones era ofrecerle una infancia feliz, con experiencias positivas y oportunidades para crecer.

En ese sentido, quienes organizaron la iniciativa solidaria remarcaron que Ayelén quería darle “la infancia más feliz, sana y hermosa posible”.

Las palabras compartidas reflejaron una faceta de su vida que sus familiares y amigos consideraron fundamental para comprender quién era: una mujer que había puesto gran parte de sus esfuerzos en el bienestar de su hija.

La campaña de ayuda surgió como una manera de transformar el dolor en una acción concreta. El objetivo es acompañar a la pareja de Ayelén y a la pequeña durante los próximos meses, en medio de las dificultades emocionales y económicas que puede generar una pérdida de estas características.

La campaña solidaria en Nueva Zelanda para ayudar a la pareja y a la hija de Ayelén

Después del accidente, familiares, amigos y personas cercanas a la víctima comenzaron a organizar una colecta en Nueva Zelanda para brindar asistencia a su entorno más íntimo.

La iniciativa busca reunir fondos para acompañar a la pareja de Amarilla y a su hija de dos años, quienes deberán afrontar las consecuencias de una tragedia que modificó por completo sus vidas.

La recaudación representa una forma de colaboración para quienes conocieron a la argentina y también para aquellos que, sin haber tenido un vínculo directo con ella, se solidarizaron con la situación de la familia.

La distancia geográfica agrega una dificultad adicional. Ayelén era marplatense, pero había construido su vida en el exterior desde hacía seis años. Por eso, la noticia atravesó dos comunidades: la de sus afectos en Argentina y la de las personas con las que compartía su día a día en Nueva Zelanda.

En las redes sociales, los mensajes de despedida y las expresiones de acompañamiento comenzaron a multiplicarse después de conocerse el fallecimiento.

Mientras tanto, la investigación policial continúa para esclarecer las circunstancias del choque ocurrido en el desfiladero de Kawarau.

La muerte de Ayelén Amarilla dejó una profunda conmoción entre sus seres queridos y una familia que ahora necesita acompañamiento para afrontar una pérdida irreparable. Tenía 37 años, había emigrado en busca de una nueva vida y era mamá de una nena de apenas dos años. Su historia, que comenzó en Mar del Plata y continuó en Nueva Zelanda, terminó de manera trágica cuando regresaba de trabajar.