En el comienzo de la grabación, el exjugador reconoció que le resultaba difícil compartir públicamente esta nueva etapa de su vida.

"Estoy acá con toda la vergüenza del mundo y el miedo que me representa expresarme, de mostrarme de una manera diferente a la que estoy acostumbrado a verme", contó.

Luego explicó que atraviesa un proceso de autodescubrimiento y que decidió hablar de él a pesar de la incomodidad que le provoca exponerse.

"Mostrándome vulnerabilidad total. Me da miedo y me hace sentir muy incómodo, pero siento el llamado a hacerlo", expresó.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de su publicación fue el relato de su participación en un retiro en Córdoba, en un espacio llamado Tierra Sagrada. Allí, según contó, formó parte de una ceremonia con ayahuasca junto a integrantes de la tribu amazónica Yawanawá.

Conte también se ocupó de aclarar que no buscaba convencer a otras personas de vivir esa misma experiencia. Su mensaje, explicó, apuntaba a algo más amplio: animarse a conectar con las propias emociones y escuchar lo que cada uno necesita.

"No que te atrevas a tomar ayahuasca, sino que te atrevas a abrir tu corazón, a seguir tu intuición", planteó. Y cerró con una frase que sintetizó el sentido de su reflexión: "No estás solo, hay mucha gente hermosa".

El presente de Conte contrasta con buena parte de su trayectoria profesional. Después de representar a la Argentina durante casi dos décadas, el exdeportista se despidió de la Selección en los Juegos Olímpicos de París 2024. Meses más tarde, en noviembre de ese año, anunció también el final de su carrera como jugador profesional en Ciudad Vóley, el club en el que había comenzado a jugar.

Desde entonces, comenzó a dedicar tiempo a intereses personales y experiencias que había postergado durante su vida como deportista de elite.

En noviembre de 2025, durante una entrevista con La Nación, contó que había emprendido un viaje de cinco meses con pasaje de ida, en una experiencia que describió como una especie de año sabático.

"No pensé en vóley ni un día", reconoció al recordar ese período. También explicó que había tomado la decisión de retirarse porque sentía que podía "expandirse más como persona".

La transformación, entonces, no apareció de un día para otro. Su retiro marcó el comienzo de una etapa en la que buscó correrse de las exigencias de la competencia y descubrir otras formas de vivir.

Conocido como "El Heredero", apodo que le puso el relator José Montesano por ser hijo de Hugo Conte, otra leyenda de este deporte, Facundo consiguió construir una trayectoria propia y quedar entre los nombres más importantes del vóley nacional.

Uno de los momentos más trascendentes llegó el 7 de agosto de 2021, cuando la Argentina venció 3-2 a Brasil en el partido por la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de Tokio. Conte fue una de las grandes figuras de aquella definición: aportó 21 puntos y resultó clave para que el equipo dirigido por Marcelo Méndez volviera a subirse a un podio olímpico después de 33 años.

Ahora, lejos de las canchas y de la presión de competir al máximo nivel, el exjugador atraviesa una etapa distinta. El hombre que durante años fue reconocido por sus logros deportivos decidió explorar una búsqueda personal y mostrar una versión de sí mismo que hasta ahora pocos conocían.