Al advertir lo que sucedía, Giay no dudó en acercarse para contenerla. El futbolista la abrazó con cariño y trató de transmitirle tranquilidad mientras transcurrían los instantes previos a la ceremonia. La secuencia no llegó a verse durante la transmisión televisiva, pero alguien registró el momento y el video rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.

Las imágenes despertaron una catarata de comentarios positivos hacia el defensor, que tuvo una actitud espontánea y afectuosa con la nena en un momento de mucha emoción.

Después de la viralización, Eugenia Quevedo habló con TyC Sports y agradeció públicamente el gesto del jugador del Palmeiras. "Gracias por consolarla. Estaba emocionada por estar ahí con los jugadores", expresó la cantante.

Para la artista, la presentación tuvo un significado especial: no solo interpretó el Himno Nacional ante el público cordobés, sino que también pudo compartir una experiencia inolvidable con su hija.

No fue la primera vez que Quevedo cantó para la Selección argentina. La artista ya había sido convocada para interpretar la canción patria en el estadio Monumental, durante el encuentro ante Venezuela.

Esta vez, sin embargo, el momento que terminó dando vueltas por las redes no fue solamente su interpretación, sino el abrazo de Agustín Giay a la pequeña Helenita.