Luis Zahera se convirtió en uno de los actores más reconocidos del panorama audiovisual español gracias a sus interpretaciones en cine y televisión. Su trabajo en producciones como Entrevías, As bestas y Animal reforzó su prestigio interpretativo y le permitió ampliar su proyección más allá de las fronteras españolas.

Por su parte, Leonardo Sbaraglia cuenta con una extensa trayectoria cinematográfica en Argentina y España. El intérprete argentino participó en numerosas películas y series, entre ellas Menem, Relatos salvajes y Amarga Navidad, consolidando una carrera que le permitió trabajar en diferentes industrias audiovisuales.

Pero los dos actores no estarán solos. El elenco también incluye a Marion Cotillard, ganadora del premio Óscar por su interpretación de Edith Piaf en La vida en rosa, y a Denis Ménochet, conocido internacionalmente por sus trabajos en Bastardos sin gloria y As bestas.

De qué trata Karma, la película con Leonardo Sbaraglia y Luis Zahera

Más allá de su reparto y de sus cifras comerciales, el principal atractivo de Karma se encuentra en una trama que comienza con una desaparición y termina abriendo una puerta hacia un pasado que parecía definitivamente cerrado.

La historia transcurre inicialmente en un tranquilo pueblo pesquero de España. Allí vive Jeanne, una mujer que intenta reconstruir su vida junto a Daniel. Después de atravesar una etapa especialmente complicada, la protagonista cree que finalmente consiguió dejar atrás los acontecimientos que marcaron su pasado.

Sin embargo, esa aparente tranquilidad desaparece cuando su ahijado desaparece mientras se encuentra bajo su responsabilidad.

El hecho provoca una situación de enorme tensión. La policía comienza a investigar lo ocurrido y las sospechas terminan dirigiéndose hacia Jeanne, que queda atrapada en una investigación cada vez más angustiosa.

En lugar de esperar a que las autoridades avancen con la investigación, Jeanne decide escapar a Francia. Su objetivo será encontrar respuestas y regresar a un lugar que conoce demasiado bien. Ese destino es La Comuna, un misterioso grupo secreto dirigido por Marc, un hombre autoritario del que Jeanne había conseguido escapar años atrás.

El misterio de Karma gira alrededor de una pregunta fundamental: qué relación existe entre la desaparición del niño y la vida que Jeanne intentó dejar atrás.

El paso por Cannes y Sitges que anticipó la llegada de la película

Antes de su estreno comercial en Francia, Karma también pasó por dos de los festivales cinematográficos más reconocidos de Europa. La película fue presentada en la Sección Oficial Fuera de Competición del Festival de Cannes y posteriormente formó parte de la sección Òrbita del Festival de Sitges.

Ambas participaciones permitieron que la producción comenzara a generar interés dentro del circuito cinematográfico antes de su llegada masiva a las salas.

El recorrido por estos festivales acompañó el lanzamiento comercial y contribuyó a posicionar el largometraje antes de su estreno en las salas francesas.

¿Karma tendrá su estreno en Netflix en Argentina?

Por el momento no hay una fecha confirmada para el estreno en streaming en Argentina de Karma (2026). Aunque la producción contó con respaldo de Netflix y figura listada en fichas de plataformas como MUBI, Plex y Apple TV, todavía no se anunció disponibilidad ni fecha de lanzamiento específica para Argentina.

Tráiler oficial de Karma con Luis Zahera y Leonardo Sbaraglia