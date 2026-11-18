En cuanto a la alineación inicial, el equipo no presentaría grandes variantes respecto del once que comenzó en la goleada por 3-0 frente a Banfield por la semifinal de la Copa Argentina. Tanto Lautaro Blanco —quien trabajó de manera diferenciada lunes y martes— como Milton Delgado —que sufrió un pequeño esguince de rodilla en la práctica de ayer— llegarían en óptimas condiciones físicas para estar desde el arranque.

De este modo, la única incógnita pasa por definir quién acompañará a Sebastián Villa y a Miguel Merentiel en el frente de ataque. Los tres candidatos que pelean por ese puesto son Tomás Aranda, Leonel Flores y Alan Velasco, siendo el futbolista que porta la camiseta número diez quien cuenta hoy con mayores posibilidades de ir desde el inicio, tal como se planificó desde su regreso a las canchas.