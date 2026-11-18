Boca Juniors afronta la recta final hacia una cita histórica con una señal fuerte de cohesión interna. Rodolfo Arruabarrena resolvió que todo el plantel profesional viaje a Barranquilla para disputar la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, compromiso programado para el próximo sábado desde las 19:30 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. De esta manera, la delegación azul y oro estará conformada por 33 futbolistas, incluyendo jugadores que atraviesan procesos de recuperación por lesión y otros que actualmente no forman parte de la consideración futbolística habitual.