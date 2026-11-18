Si bien es saludable y tiene un aporte considerable de este mineral, no es la que más contiene por cada 100 gramos.

Para el médico, el problema central está en el desequilibrio entre dos minerales esenciales: el sodio y el potasio. Mientras que la alimentación tradicional aportaba potasio a través de frutas, verduras y raíces, y cantidades relativamente bajas de sodio, el consumo actual de productos ultraprocesados modificó esa proporción.

Esta combinación favorece una ingesta elevada de sodio y un aporte insuficiente de potasio. El desbalance puede afectar la presión arterial, la función muscular y la actividad eléctrica del corazón.

Qué funciones cumple el potasio en el organismo

El potasio interviene en distintos procesos fundamentales para el funcionamiento celular. Sanagustín destaca tres áreas en las que cumple un papel especialmente importante:

1. Regula la presión arterial y reduce la carga de trabajo del corazón

Cuando aumenta el aporte de potasio a través de la alimentación, los riñones responden incrementando la eliminación de sodio mediante la orina. Esto contribuye a disminuir la presión arterial y a reducir el esfuerzo que debe realizar el corazón.

Para explicar este mecanismo, el médico utiliza una comparación con un sistema de tuberías: el exceso de sodio favorece que las arterias se contraigan y pierdan elasticidad, mientras que un aporte adecuado de potasio ayuda a relajar sus paredes y facilita el flujo sanguíneo.

2. Participa en la contracción y relajación muscular

Este mineral regula los impulsos eléctricos necesarios para que los músculos puedan contraerse y relajarse correctamente.

Una deficiencia de potasio puede manifestarse mediante calambres musculares recurrentes, especialmente durante la noche, tirones involuntarios en las extremidades y debilidad muscular después de realizar esfuerzos físicos.

3. Ayuda a mantener el ritmo cardíaco

El potasio también interviene en el sistema de conducción eléctrica del corazón, que permite coordinar los latidos.

Tanto una deficiencia importante como un exceso de este mineral pueden alterar esa actividad eléctrica y provocar arritmias cardíacas de distinta gravedad.

Cuáles son las 6 frutas que más potasio aportan

Aunque la banana suele ser la primera fruta que se menciona cuando se habla de potasio, hay otras opciones que contienen cantidades superiores. De acuerdo con los valores de composición alimentaria citados por Sanagustín, esta es la clasificación por cada 100 gramos de porción comestible:

Palta: 485 mg de potasio.

Guayaba: 417 mg.

Banana: 358 mg.

Chirimoya: 350 mg.

Kiwi: 312 mg.

Melón cantalupo: 267 mg.

La palta ocupa el primer puesto entre las frutas frescas de esta clasificación. Además de su aporte de potasio, contiene grasas monoinsaturadas y una cantidad muy baja de sodio.

La guayaba también supera a la banana en contenido de este mineral y se destaca por su aporte de vitamina C. Por su parte, el kiwi presenta una concentración de esta vitamina superior a la de la naranja.

El médico también recuerda que no solo las frutas permiten incorporar potasio. Algunas verduras y legumbres tienen cantidades incluso mayores:

Espinacas cocidas: 558 mg por cada 100 gramos.

Porotos blancos cocidos: más de 500 mg por cada 100 gramos.

Acelgas cocidas: 370 mg por cada 100 gramos.

Por eso, la recomendación es combinar distintas fuentes alimentarias e incluir frutas, verduras de hoja verde y legumbres en la alimentación cotidiana.

Cuánto potasio se necesita por día y cómo incorporarlo

De acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) mencionadas por Sanagustín, un adulto necesita aproximadamente 3500 mg de potasio al día.

Para tener una referencia de cuánto aporta cada alimento, el médico detalla las cantidades aproximadas de algunas porciones habituales:

Una palta grande , de unos 200 gramos de pulpa: 930 mg.

Una chirimoya mediana: 500 mg.

Una banana mediana: 350 mg.

Un kiwi mediano: 240 mg.

La incorporación de dos porciones diarias de frutas ricas en potasio, junto con verduras y legumbres, permite sumar este mineral a través de diferentes alimentos.

Sanagustín señala que este aporte resulta especialmente importante para las personas con hipertensión arterial, quienes consumen mucha sal, quienes presentan calambres musculares frecuentes y los pacientes que utilizan determinados diuréticos, como la hidroclorotiazida o la furosemida, que pueden favorecer la pérdida de potasio por la orina.

Quiénes deben tener cuidado con el consumo de potasio

Aunque incorporar alimentos ricos en potasio puede ser beneficioso, aumentar su consumo sin considerar las condiciones de salud de cada persona puede resultar perjudicial.

Sanagustín advierte especialmente sobre el riesgo de hiperpotasemia, que ocurre cuando los niveles de potasio en sangre son demasiado elevados. Esta situación puede alterar la actividad eléctrica del corazón y provocar arritmias graves.

Entre las personas que necesitan supervisión médica antes de aumentar significativamente su ingesta se encuentran:

Pacientes con enfermedad renal crónica, ya que sus riñones pueden tener dificultades para eliminar el exceso de potasio.

Personas que toman inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA), como ramipril, enalapril o lisinopril.

Pacientes tratados con antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA-II), como losartán o valsartán.

Personas que utilizan diuréticos ahorradores de potasio o antagonistas de la aldosterona, como espironolactona y eplerenona.

Quienes consumen suplementos de potasio sin indicación médica.

Como ejemplo, el médico plantea el caso de una persona de 70 años que toma espironolactona y decide comer varias bananas por día para combatir los calambres. Esta combinación puede elevar peligrosamente la concentración de potasio en sangre.

Por eso, antes de modificar considerablemente el consumo de este mineral, es importante consultar con un profesional, especialmente cuando existen enfermedades renales o se toman medicamentos que pueden alterar sus niveles.

La clave, según Sanagustín, está en reducir el exceso de sodio, diversificar las fuentes de potasio y mantener una alimentación que incluya frutas, verduras y legumbres. La banana puede formar parte de ella, pero no es la única ni la principal opción para incorporar este mineral.