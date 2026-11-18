Luis Bremer defendió a Nelson Castro tras las críticas de Perú

Más allá de los desafortunados dichos de Castro, Bremer rechazó el modo en que trataron al periodista, a quien atacaron de forma muy despectiva: “El ataque, les cagó la crítica a los muchachos de Perú. El ataque, hablado del gesto, de la cara de ET, de si toma o no toma alcohol, le invalidó la crítica”.

En ese sentido, Bremer buscó separar las críticas posibles a las palabras de Castro de los ataques personales que recibió después. Para el panelista, cuestionar la descripción que hizo de Chiclayo era válido, pero recurrir a descalificaciones sobre su aspecto físico o su vida privada terminó desviando el eje de la discusión.

El escándalo por los comentarios de Nelson Castro durante la cobertura de la visita del papa León XIV a Perú sumó otra mirada. Mientras en Chiclayo siguen las repercusiones por sus expresiones, en Desayuno Americano también se abrió el debate sobre los límites de las críticas y cómo se debe cuestionar a un periodista de su trayectoria.