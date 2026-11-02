De una fiesta de Halloween al altar: el inesperado protagonista del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

De acuerdo con lo que contó la periodista Laura Ubfal, Rechimuzzi fue quien los presentó durante aquella fiesta de Halloween del 31 de octubre de 2023. La fecha, además, no es un detalle menor: la boda se celebró exactamente tres años después de aquel encuentro. Una coincidencia que convirtió la celebración en una especie de regreso al punto de partida.

Martín Rechimuzzi es actor, humorista, autor y productor argentino. También es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires (UBA), una formación que atraviesa buena parte de su mirada artística y de los personajes que construyó a lo largo de su carrera.

Su popularidad creció especialmente gracias a sus videos y personajes de humor político en redes sociales, donde desarrolló un estilo propio que combina sátira, absurdo y crítica social. Con sus interpretaciones, suele tomar elementos de la actualidad y del discurso público para transformarlos en escenas cargadas de ironía.

Pero su trabajo no se limita al mundo digital. También desarrolló una carrera en el teatro y en los medios de comunicación. Actualmente forma parte de la programación de Olga, donde participa en el ciclo Mi primo es así, además de haber impulsado distintos proyectos teatrales como actor, autor y productor.

La relación de Rechimuzzi con los recién casados viene de mucho antes de la boda. Su amistad con Pedro Rosemblat y su cercanía con el entorno artístico de Lali Espósito lo convirtieron en una figura clave en los comienzos de la pareja.

Según trascendió, aquella fiesta de Halloween de 2023 fue el escenario del primer encuentro entre ambos. Lo que empezó como una reunión entre amigos terminó convirtiéndose en el inicio de una historia de amor que, tres años más tarde, tuvo su gran celebración.

Y hubo un detalle que terminó de darle un giro todavía más emotivo a la historia: el mismo hombre que habría hecho de cupido fue quien ofició el casamiento. De aquella fiesta al altar, Rechimuzzi quedó ligado a dos de los momentos más importantes de la relación de Lali y Pedro.