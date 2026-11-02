La firme reacción de la China Suárez tras no estar en la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

La historia que une a Lali Espósito y la China Suárez

Lali y la China compartieron varios años de trabajo durante su paso por las producciones de Cris Morena, especialmente en Casi Ángeles. En aquella etapa construyeron una amistad que trascendió la pantalla y que sus seguidores todavía recuerdan.

Con el tiempo, sus carreras tomaron distintos caminos y dejaron de mostrarse juntas con la frecuencia de aquellos años. Por eso, la reacción de la China a las fotos del casamiento volvió a despertar interés por su vínculo.

En medio de las repercusiones de la boda, el gesto virtual de la actriz sumó un nuevo detalle a una celebración que continúa dando que hablar.