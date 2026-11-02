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La firme reacción de la China Suárez tras no estar en la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

La actriz reaccionó a las fotos de la boda que la cantante compartió en Instagram y volvió a despertar interés por el vínculo que nació durante sus años en las ficciones de Cris Morena.

2 nov 2026, 10:28
La firme reacción de la China Suárez tras no estar en la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat
La firme reacción de la China Suárez tras no estar en la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat
La firme reacción de la China Suárez tras no estar en la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat
La firme reacción de la China Suárez tras no estar en la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

El casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat sigue generando repercusiones en las redes sociales. Entre las fotos de la celebración íntima en San Telmo y los mensajes de cariño, una interacción llamó especialmente la atención: el “me gusta” de Eugenia “la China” Suárez.

Aunque no estuvo entre los invitados, la actriz acompañó de manera virtual a la pareja con una reacción a la publicación en la que Lali compartió las postales de su boda.

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Entre las miles de interacciones que recibió el álbum de los recién casados, los usuarios repararon en la de la China. El detalle cobró relevancia por la historia compartida entre las dos artistas y porque la actriz no participó de la celebración.

Con ese sencillo gesto, Suárez se sumó a las reacciones que despertaron las imágenes de Lali y Pedro. Sin embargo, un “me gusta” no alcanza para establecer cómo es hoy la relación entre ambas.

La historia que une a Lali Espósito y la China Suárez

Lali y la China compartieron varios años de trabajo durante su paso por las producciones de Cris Morena, especialmente en Casi Ángeles. En aquella etapa construyeron una amistad que trascendió la pantalla y que sus seguidores todavía recuerdan.

Con el tiempo, sus carreras tomaron distintos caminos y dejaron de mostrarse juntas con la frecuencia de aquellos años. Por eso, la reacción de la China a las fotos del casamiento volvió a despertar interés por su vínculo.

En medio de las repercusiones de la boda, el gesto virtual de la actriz sumó un nuevo detalle a una celebración que continúa dando que hablar.

     

 

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