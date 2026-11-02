El Gobierno aumentó las Asignaciones de Pago Único de ANSES: montos y fechas de cobro

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó los nuevos importes de las Asignaciones de Pago Único (APU) que regirán a partir de noviembre de 2026. Tras la aplicación del incremento mensual del 1,9% derivado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, los titulares registrados que hayan atravesado un evento vital percibirán un haber neto de $44.372 por Nacimiento, $66.442 por Matrimonio (por cada cónyuge) y $265.340 por Adopción, comenzando la liquidación de la primera quincena a partir del lunes 9 de noviembre.