En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Asignaciones Pago Unico
ANSES
Data clave

El Gobierno aumentó las Asignaciones de Pago Único de ANSES: montos y fechas de cobro

La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó el incremento del 1,9% en las prestaciones extraordinarias por Nacimiento, Matrimonio y Adopción.

Asignaciones familiares: ANSES confirma nuevos montos en noviembre para los pagos únicos

Asignaciones familiares: ANSES confirma nuevos montos en noviembre para los pagos únicos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó los nuevos importes de las Asignaciones de Pago Único (APU) que regirán a partir de noviembre de 2026. Tras la aplicación del incremento mensual del 1,9% derivado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, los titulares registrados que hayan atravesado un evento vital percibirán un haber neto de $44.372 por Nacimiento, $66.442 por Matrimonio (por cada cónyuge) y $265.340 por Adopción, comenzando la liquidación de la primera quincena a partir del lunes 9 de noviembre.

Leé también Filtraron una imagen del terrible cruce entre la China Ansa y Santi Maratea en PH y ella dio un detalle inédito
Filtraron una imagen del terrible cruce entre la China Ansa y Santi Maratea en PH y ella dio un detalle inédito

¿Cuánto se cobra por Nacimiento, Matrimonio y Adopción en noviembre de 2026?

Los montos extraordinarios se abonan por única vez ante la ocurrencia del hecho registrado y se depositan de manera íntegra en la cuenta bancaria del titular sin descuentos previsionales ni deducciones por obra social. La escala de cobros netos queda distribuida de la siguiente forma:

  • Asignación por Nacimiento: $44.372 netos de cobro único por cada hijo recién nacido.

  • Asignación por Matrimonio: $66.442 netos por cada integrante de la pareja ($132.884 netos acumulados si ambos solicitan la prestación).

  • Asignación por Adopción: $265.340 netos de cobro único por menor adoptado.

¿Cuáles son los requisitos y el tope de ingresos para cobrar las APU en noviembre?

Para que el organismo previsional autorice la liquidación de estas prestaciones extraordinarias, el grupo familiar debe cumplir con las siguientes condiciones administrativas y salariales:

  • Plazo legal de solicitud: iniciar el trámite dentro de los dos años posteriores a la fecha del evento (nacimiento, sentencia firme de adopción o acta de matrimonio).

  • Tope de ingresos individuales: ningún integrante del grupo familiar puede percibir ingresos brutos mensuales superiores a $3.150.000.

  • Tope del Ingreso Grupo Familiar (IGF): la suma total de ingresos brutos del hogar no puede superar los $6.300.000.

  • Antigüedad laboral exigida: los trabajadores en relación de dependencia deben contar con al menos 6 meses de antigüedad continua en su empleo al momento del acontecimiento.

¿Cuál es el paso a paso en Mi ANSES para solicitar el cobro de las APU?

La tramitación del beneficio se gestiona de forma totalmente digital a través de la plataforma oficial del organismo siguiendo esta secuencia de pasos:

  • Ingresar a la plataforma: acceder a Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

  • Seleccionar el trámite: dirigirse a la sección "Hijos" o "Matrimonio" y presionar la opción "Solicitud de Asignación de Pago Único".

  • Adjuntar la documentación: subir la partida de nacimiento original, el testimonio de la sentencia de adopción firme o el acta de matrimonio legalizada, junto con las copias de los DNI del grupo familiar.

  • Confirmar la CBU: verificar que la Clave Bancaria Uniforme registrada sea la correcta y enviar el expediente para habilitar la liquidación en el calendario correspondiente.

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas para las Asignaciones de Pago Único?

A diferencia de las prestaciones mensuales con calendario por DNI, ANSES abona las Asignaciones de Pago Único en dos quincenas consecutivas para todas las terminaciones de documento:

  • Primera quincena: disponible desde el lunes 9 de noviembre de 2026 para todas las terminaciones de DNI.

  • Segunda quincena: disponible desde el jueves 19 de noviembre de 2026 para todas las terminaciones de DNI.

  • Vencimiento de cobro: los fondos permanecen depositados en la cuenta bancaria para su retiro hasta la primera quincena de diciembre de 2026.

En pocas palabras

  • ANSES oficializó: El incremento del 1,9% en las prestaciones extraordinarias.
  • Montos 2026: Nacimiento $44.372, Matrimonio $66.442, Adopción $265.340.
  • Requisitos y Cobro: Se gestionan vía Mi ANSES con tope de ingresos familiares.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Asignaciones Pago Unico ANSES Gobierno
Notas relacionadas
Jubilados y asignaciones familiares de ANSES: las fechas de cobro de noviembre
Jubilados de ANSES: confirman el nuevo aumento tras el dato del IPC
ANSES confirmó el aumento de la AUH y fijó el cronograma reprogramado de cobro

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar