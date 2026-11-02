Cristina Kirchner dejó abierta la posibilidad de competir en las elecciones presidenciales de 2027: “¿Por qué no?”

La sentencia de la causa Vialidad fue confirmada por unanimidad por la Corte Suprema en junio de 2025. Desde entonces, la defensa de Kirchner presentó distintos recursos para intentar revertir las consecuencias del fallo.

Uno de esos caminos es la presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde denunció presuntas irregularidades durante el proceso y vulneraciones de sus garantías fundamentales. Sin embargo, el organismo todavía no resolvió si admitirá el planteo y, aun en ese caso, el análisis podría extenderse durante varios años. Tampoco cuenta con atribuciones para anular directamente una sentencia de la Justicia argentina.

Rafael Valim, abogado de la ex mandataria, explicó al Washington Post que el objetivo central de la estrategia es recuperar sus derechos políticos y dejar sin efecto la prohibición de ocupar cargos públicos.

Kirchner, por su parte, insistió en su inocencia y volvió a cuestionar a los tribunales que intervinieron en la causa. “Dime dónde puse el dinero, porque, sinceramente, si lo hubiera robado, no estaría en la cárcel. Sería libre, porque habría podido comprar al sistema judicial argentino, que es corrupto”, afirmó.

La comparación con Lula y el antecedente que observa su defensa

En la entrevista, Cristina también hizo referencia a su vínculo con Luiz Inácio Lula da Silva. El presidente de Brasil atravesó un proceso judicial que lo llevó a prisión y posteriormente recuperó la posibilidad de competir electoralmente, luego de que sus condenas fueran anuladas.

Según relató la ex mandataria, Lula la visitó el año pasado y le aconsejó mantenerse activa físicamente y evitar caer en la depresión durante el período de detención domiciliaria.

El caso brasileño aparece como un antecedente de interés para la estrategia judicial de Cristina Kirchner. Además, Valim formó parte del equipo que trabajó en la revisión del proceso contra Lula.

El diario estadounidense también destacó que, pese a su situación judicial, la exvicepresidenta continúa teniendo influencia dentro del peronismo y conserva un rol central en el Partido Justicialista. Sus declaraciones sobre una posible candidatura llegan en un momento en el que el espacio todavía no logró definir una figura de consenso para las elecciones de 2027.

Las críticas al Gobierno de Milei y el diagnóstico sobre el peronismo

Otro de los ejes de la entrevista fue la situación económica y política de la Argentina. Cristina Kirchner cuestionó el rumbo de la administración de Javier Milei y planteó que existe frustración entre sectores de la población que habían depositado expectativas en el actual Gobierno.

En ese sentido, hizo referencia a las dificultades que atraviesan los trabajadores para sostener su poder adquisitivo y llegar a fin de mes. También señaló que el deterioro de los ingresos y la pérdida de reconocimiento del trabajo son parte de los problemas que enfrenta el país.

Sin embargo, la expresidenta no limitó su análisis a las críticas al oficialismo. También reconoció que el peronismo cometió errores que contribuyeron a la derrota electoral de 2023, cuando Milei se impuso en el balotaje frente a Sergio Massa.

Para Cristina, los sectores progresistas necesitan revisar las razones por las que una parte del electorado respaldó propuestas antisistema y construir alternativas que respondan a las demandas económicas y sociales de la población.

Cristina Kirchner también anticipó un escenario adverso para Donald Trump

La entrevista incluyó un análisis de la política estadounidense, en particular de las elecciones legislativas previstas para este martes. La expresidenta anticipó un resultado desfavorable para Donald Trump y el Partido Republicano, y vinculó una eventual derrota del oficialismo norteamericano con una posible recuperación de los movimientos progresistas.

El título elegido por The Washington Post para presentar el reportaje sintetizó los dos ejes de la conversación: “La argentina Kirchner apuesta por la derrota de Trump -y por su propio regreso-”.