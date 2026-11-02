Padres hippies y visitas a la cárcel: Rodrigo Lussich reveló detalles de su dura infancia

"Ellos se separaron cuando yo tenía 4 años y empezaron a ser parte de una comunidad hippie de los 70 en Uruguay, en una búsqueda que ellos ni siquiera tenían muy claro pero que querían no estar tan alineada a la ciudad de consumo y a los estándares sociales y religiosos de la época, sobre todo porque veníamos de una familia muy católica", continuó.

Lussich indicó que debió adaptarse siendo muy chico ese estilo de vida que llevaban sus papás: "Hicieron bardo y en el medio los hijos estuvimos arrastrados. Iban a dedo a Brasi, íbamos, volvíamos. He pasado situaciones que yo catalizo desde el humor y verlas desde otro ángulo y también la terapia me ha ayudado a perdonar y a entender, no a justificar", remarcó.

Novaresio le consultó qué le costó perdonarles y ahí Rodrigo indicó sincero: "Ciertas cuestiones de abandono, con mi hermana más grande quedábamos con mis abuelos. Esa inconciencia llevó a una deriva y uno era arrastrado como niño. Yo igual cuando podía me buscaba laburo en Brasil y me pagaba el pasaje para volverme con mis abuelos, a los 8 o 9 años".

El conductor dejó en claro que no le gustaba llevar ese estilo de vida: "Trataba de no quedarme con ellos porque la pasaba como el cu.. básicamente pero no porque fueran malos, porque no me gustaba esa vida. Detestaba que me fumaran porro delante de la cara a los 6 años".

"Odiaba que me dijeran que era hijo de los drogadictos en mi familia. Ellos viven hoy y mi vínculo es divino con ellos hoy, lo disfruto mucho. Papá vive en Brasil hace muchos años, se casó con una argentina y se fue a vivir ahí que fue lo que quiso toda la vida. Tanto de él como de mamá, que vive acá en Argentina, he aprendido mucho de la libertad, de la búsqueda. Hace 40 años que están cada uno con sus parejas y se instalaron donde quisieron", siguió profundo.

El episodio que marcó la infancia de Rodrigo Lussich

Rodrigo Lussich contó cuando sus padres estuvieron detenidos durante unos meses y él siendo muy pequeño debía visitarlos en la detención.

"Esto nunca lo conté: cuando yo tenía 9 años mis papás fueron presos 4 meses en plena dictadura por consumo de marihuana en el Uruguay. Los lunes y miércoles iba a la visita de mamá y los martes y jueves a la de papá, compartían cárcel aunque estaban ya separados. Ella en el piso de mujeres y él en el de hombres, o sea que cuatro veces por semana iba a ver a mis padres a la cárcel", comentó sobre esa difícil dinámica.

Y remarcó sobre cómo lo hizo madurar aquella experiencia de tan pequeño: "Eso fue aprendizaje para mí, no por victimizarme pero a partir de ciertos acontecimientos, ¿cómo no te van a modificar para que vos después seas un tipo libre cuando pasaste por eso? Ese fue mi drama y mi historia".

En ese sentido, cerró sobre cómo se manejó en su vida y siempre esforzarse por trabajar: "Lo primero que hice cuando vinimos acá es salir a vender café. Soy alguien libre y un busca también que he laburado toda la vida. Me hizo solo, no tuve padrinos ni nunca cobré un sobre para hablar de las cosas que pienso. Me ha mandado muchísimas cagadas pero hice todo mi camino como un tipo coherente y con convicciones y eso es un orgullo para mí".