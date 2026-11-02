ANSES confirmó el aumento de la AUH y fijó el cronograma reprogramado de cobro

Tarjeta Alimentar (1 hijo): $72.250 adicionales.

Tarjeta Alimentar (2 hijos): $113.299 adicionales.

Tarjeta Alimentar (3 o más hijos): $149.425 adicionales.

Complemento Leche (Plan 1000 Días): $60.203 por cada hijo menor de 3 años o embarazada.

¿Por qué se modifica el cronograma de pago de la AUH en noviembre?

El inicio de las acreditaciones bancarias sufrió un corrimiento hacia la segunda semana del mes debido a la acumulación de feriados nacionales e institucionales. Entre las jornadas no laborables figuran los feriados fijados por la visita del papa León XIV (lunes 9 y martes 10 según la jurisdicción) y el feriado trasladado por el Día de la Soberanía Nacional, interrumpiendo la operatividad normal en las entidades financieras.

¿Cómo queda el calendario de pagos de la AUH según la terminación de DNI?

La distribución de los fondos depositados en las cuentas bancarias de los titulares se extenderá del 11 al 25 de noviembre bajo el siguiente esquema: