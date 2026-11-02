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ANSES confirmó el aumento de la AUH y fijó el cronograma reprogramado de cobro

La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó el incremento del 1,93% para noviembre de 2026 y reprogramó las fechas de liquidación por los feriados del mes.

ANSES confirmó el aumento de la AUH y fijó el cronograma reprogramado de cobro

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos montos que percibirán los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) tras la aplicación del aumento del 1,93% correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) mediante la Resolución 303/2026.

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La noticia que impacta directamente en los haberes mínimos de los jubilados de ANSES (Foto: A24.com).

Con esta actualización, el valor bruto de la prestación alcanza los $159.611 por hijo, por lo que el pago directo de bolsillo (80% neto en mano) queda fijado en $127.688,80 mensuales por beneficiario, comenzando las acreditaciones a partir del miércoles 11 de noviembre debido a las jornadas sin actividad bancaria.

¿Cuánto cobran en mano los beneficiarios de la AUH en noviembre de 2026?

La liquidación mensual de ANSES contempla la retención estipulada del 20%, el cual se acumula para su cobro anual tras la presentación de la Libreta AUH. De este modo, los importes de bolsillo en mano discriminados por cada categoría quedan configurados así:

  • AUH por hijo (valor general): $159.611 bruto, $127.688,80 neto en mano (80%), $31.922,20 retenido (20%).

  • AUH por hijo con discapacidad: $519.704 bruto, $415.763,20 neto en mano (80%), $103.940,80 retenido (20%).

El Gobierno confirmó el aumento de la AUH y la Tarjeta Alimentar para noviembre

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¿De cuánto es el monto adicional por Tarjeta Alimentar y Plan 1000 Días?

Las familias beneficiarias de la AUH que cumplen los requisitos de los programas de contención social suman automáticamente a su liquidación los montos de la Prestación Alimentar y del Complemento Leche:

  • Tarjeta Alimentar (1 hijo): $72.250 adicionales.

  • Tarjeta Alimentar (2 hijos): $113.299 adicionales.

  • Tarjeta Alimentar (3 o más hijos): $149.425 adicionales.

  • Complemento Leche (Plan 1000 Días): $60.203 por cada hijo menor de 3 años o embarazada.

¿Por qué se modifica el cronograma de pago de la AUH en noviembre?

El inicio de las acreditaciones bancarias sufrió un corrimiento hacia la segunda semana del mes debido a la acumulación de feriados nacionales e institucionales. Entre las jornadas no laborables figuran los feriados fijados por la visita del papa León XIV (lunes 9 y martes 10 según la jurisdicción) y el feriado trasladado por el Día de la Soberanía Nacional, interrumpiendo la operatividad normal en las entidades financieras.

¿Cómo queda el calendario de pagos de la AUH según la terminación de DNI?

La distribución de los fondos depositados en las cuentas bancarias de los titulares se extenderá del 11 al 25 de noviembre bajo el siguiente esquema:

  • DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre.

  • DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre.

  • DNI terminado en 2: viernes 13 de noviembre.

  • DNI terminado en 3: lunes 16 de noviembre.

  • DNI terminado en 4: martes 17 de noviembre.

  • DNI terminado en 5: miércoles 18 de noviembre.

  • DNI terminado en 6: jueves 19 de noviembre.

  • DNI terminado en 7: viernes 20 de noviembre.

  • DNI terminado en 8: martes 24 de noviembre.

  • DNI terminado en 9: miércoles 25 de noviembre.

En pocas palabras

  • ANSES oficializó: Nuevos montos para la Asignación Universal por Hijo (AUH) con un aumento del 1,93%.
  • Nuevos montos AUH: El haber bruto es de $159.611, y el neto en mano (80%) alcanza los $127.688,80.
  • Complementos: Se suman montos adicionales por Tarjeta Alimentar y Complemento Leche para beneficiarios elegibles.
Resumen generado por Thinkindot AI
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