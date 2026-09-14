Del slime a los robots: los 8 juguetes que marcan tendencia para el Día del Niño

En vidrieras y tiendas online, los clásicos de siempre comparten espacio con productos que se volvieron virales, opciones sensoriales y propuestas vinculadas con la tecnología y el aprendizaje.
Un relevamiento de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete muestra qué buscan las familias antes de una fecha clave para el sector: clásicos, propuestas sensoriales, juegos educativos y virales conviven en la lista.
En vidrieras y tiendas online, los clásicos de siempre comparten espacio con productos que se volvieron virales, opciones sensoriales y propuestas vinculadas con la tecnología y el aprendizaje.
Según un relevamiento de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), la elección de regalos para 2026 combina dos grandes búsquedas: entretenimiento lejos de las pantallas y juguetes que sumen creatividad, desarrollo motriz o interacción familiar. En ese mapa aparecen desde encastres para primera infancia hasta kits de robótica.
El informe también pone el foco en un punto clave para las compras: verificar que el producto tenga el marcado de conformidad QR, una señal vinculada con estándares de seguridad y calidad. La recomendación cobra más peso en un contexto de fuerte presencia de importaciones y de alta circulación de productos virales.
1. Juguetes de primera infancia y didácticos. Son la base de la demanda local. Incluyen encastres, apilables, autitos y propuestas sensoriales pensadas para los primeros años. Según la CAIJ, concentran cerca del 30% de la demanda nacional. Los valores van de $1.000 a $35.000.
2. Juegos de mesa y rompecabezas. Cartas, tableros y puzzles sostienen su regreso como plan familiar. La ventaja: reúnen distintas edades y proponen juego compartido sin pantallas. Se consiguen entre $15.000 y $60.000.
3. Bloques de construcción y propuestas STEM. Los bloques encastrables, kits de ciencia y juegos de robótica ganan terreno por su cruce entre diversión y aprendizaje. Apuntan al desarrollo cognitivo y motriz, con precios de $12.000 a $120.000.
4. Masas de modelar y slime. Son uno de los regalos complementarios más elegidos por su perfil creativo y manual. Masas, pastas y slime se ubican en un rango accesible: de $5.000 a $18.000.
5. Muñecas y bebotes. El clásico se mantiene, pero con renovaciones: nuevas funciones, accesorios y mayor diversidad en la oferta. Los precios relevados van de $20.000 a $90.000.
6. Juguetes sensoriales y antiestrés. Squishies, fidgets y objetos táctiles aparecen como una de las tendencias del año. Funcionan como alternativa a los dispositivos electrónicos y se venden entre $4.000 y $30.000.
7. Coleccionables y peluches virales. Personajes, sorpresas y sets coleccionables pueden agotar stock rápidamente cuando se instalan en redes. Suelen ubicarse entre $8.000 y $30.000.
8. Juguetes tecnológicos y de construcción avanzada. Robots, propuestas electrónicas simples y kits de armado completan el listado. Son opciones de mayor valor y pueden llegar a $120.000.
Para anticipar el comportamiento de este año, la CAIJ tomó como referencia la última medición comparable del sector, correspondiente al Día del Niño 2025. Allí, los juguetes de primera infancia y didácticos representaron el 29,9% de la demanda. Luego aparecieron modelado y slime, con 14,3%; juegos de mesa y rompecabezas, con 13,4%; bloques, con 9,5%; pelotas, con 9,1%; y muñecas y bebotes, con 8,1%.
Desde la cámara remarcan que didácticos, juegos de mesa, bloques y masas siguen entre los productos más elegidos por su relación entre precio, duración y aporte al desarrollo infantil. También destacan que una parte importante de esa oferta corresponde a producción nacional.
El contexto económico agrega tensión a la temporada. De acuerdo con la CAIJ, las ventas del sector cayeron 10% durante el primer semestre de 2026, con fábricas trabajando al 30% de su capacidad instalada y sobrestock de importaciones. Por eso, la fecha es decisiva: el Día del Niño concentra alrededor del 60% de las ventas anuales del rubro.
El ticket promedio varía según el canal. En jugueterías de cercanía ronda los $25.000, mientras que en cadenas se ubica cerca de los $50.000. En el mercado general, la brecha es amplia: hay productos desde $3.000 hasta $400.000.
La celebración tiene historia en la Argentina. Sus primeros antecedentes se remontan a 1945, cuando fabricantes de juguetes impulsaron donaciones para hospitales, escuelas y orfanatos durante agosto. Con el tiempo, la iniciativa se consolidó como una fecha familiar y comercial.
El sentido del juego también tiene respaldo internacional: la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho al descanso, el esparcimiento y las actividades recreativas propias de la edad. En esa línea, la CAIJ impulsa la campaña #QueremosJuguetes, que busca reivindicar el juguete físico como herramienta para la creatividad, los vínculos, las emociones y la salud infantil.