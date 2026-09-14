Nicolás Pino, presidente de SRA: "Ahora estamos mejor porque tenemos previsibilidad hacia el futuro"

"Estábamos cansados de los gobiernos que modificaban las reglas de juego. Ahora, tenés previsibilidad que genera la confianza - como dije - para poder realizar las inversiones que el campo, por su dinámica es al mediano y largo plazo", resumió Pino.

También destacó que las 4 entidades (Sociedad Rural, Federación Agraria, Coninagro y Confederaciones Rurales Argentinas) siguen trabajando juntas - aunque en un contexto mucho más favorable - y que el ritmo de los acuerdos, como todas las instituciones, "depende de sus dirigentes".

Pino: "Previsibilidad y confianza"

El presidente de la Sociedad Rural trazó un panorama optimista para el sector ganadero. Marcó un profundo cambio entre políticas de gobiernos anteriores y el actual que encabeza Javier Milei. Puso de manifiesto que en el pasado, el productor que necesitaba varios años para poder colocar su mercadería - en el país o en el exterior - se encontraba con resoluciones a último momento que cambiaban las reglas del juego y perjudicaban a los ganaderos.

"¿Por qué estamos mejor? Porque estamos teniendo previsibilidad hacia adelante. Todo lo que hacemos nosotros, que siembra una hectárea, engorda una vaca, todo lo que hacemos es a futuro. Sí. Y nosotros ya estamos medio espantados de gobiernos que nos iban cambiando", dijo.

Enseguida agregó que como el Gobierno mantiene sus esquemas, eso genera una situación positiva: "La confianza de eso, justamente, que no te van a cambiar las reglas de juego, que no te van a poner dólares".

Para marcar aún más el contraste con administraciones previas expuso temas que se combinaron con malas decisiones para perjudicar a los ganadores: "La sequía de hace un par de años, dos, tres años. Esas secas brutales te hacen perder mucha cantidad de cabezas, y si no tenías perspectiva para aumentarlas, nadie lo hacía. Gobiernos anteriores que permitieron que la frontera agrícola avance sobre campos ganaderos, eso fue en detrimento de la ganadería, se movió a lugares más marginales con índices de menor producción".

Su conclusión fue la siguiente: "Así que eso se está revirtiendo, nos va a llevar un tiempo, pero el proceso virtuoso de menor faena de hembras está sucediendo", en referencia al tantas veces anunciado propósito de lograr aumentar el número de cabezas en la Argentina.

Además, marcó que se está trabajando con intendencias ante los malos pronósticos de lluvias excesivas por el fenómeno climatológico del "Súper Niño". Coincidió con el impacto alto de los impuestos que se mantienen para el sector (concurren los nacionales, de gobernaciones y municipios), pero dejó como resumen de la actualidad que ahora, hay confianza del sector ganadero.