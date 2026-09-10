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Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 25 × 11 + 30 + 7 - (14 + 7) + 44.

Leé también Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿podés completar este reto con sumas y restas?

1) Paréntesis

Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.

14 + 7 = 21

La expresión queda así: 25 × 11 + 30 + 7 - 21 + 44

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

25 × 11 = 275

La expresión queda así: 275 + 30 + 7 - 21 + 44

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

275 + 30 = 305 |

305 + 7 = 312 |

312 - 21 = 291 |

291 + 44 = (?)

Resultado final: 335

El error común en este tipo de juego aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, más que velocidad, este reto premia la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles. Practicar con cuentas así ayuda a entrenar el ojo para detectar qué operación corresponde resolver primero.

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