Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

14 + 7 = 21

La expresión queda así: 25 × 11 + 30 + 7 - 21 + 44

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

25 × 11 = 275

La expresión queda así: 275 + 30 + 7 - 21 + 44

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

275 + 30 = 305 |

305 + 7 = 312 |

312 - 21 = 291 |

291 + 44 = (?)

Resultado final: 335

El error común en este tipo de juego aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, más que velocidad, este reto premia la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles. Practicar con cuentas así ayuda a entrenar el ojo para detectar qué operación corresponde resolver primero.