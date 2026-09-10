Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 25 × 11 + 30 + 7 - (14 + 7) + 44.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 25 × 11 + 30 + 7 - (14 + 7) + 44.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.
14 + 7 = 21
La expresión queda así: 25 × 11 + 30 + 7 - 21 + 44
Después se resuelve la multiplicación pendiente.
25 × 11 = 275
La expresión queda así: 275 + 30 + 7 - 21 + 44
Por último, se avanza de izquierda a derecha.
275 + 30 = 305 |
305 + 7 = 312 |
312 - 21 = 291 |
291 + 44 = (?)
El error común en este tipo de juego aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, más que velocidad, este reto premia la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles. Practicar con cuentas así ayuda a entrenar el ojo para detectar qué operación corresponde resolver primero.