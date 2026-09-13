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Un policía mató a un delincuente durante un robo en Virrey del Pino: otro escapó colgado del capot

El efectivo fue sorprendido por cinco asaltantes frente a su casa. Hubo un tiroteo y uno de los ladrones murió. Sus cómplices obligaron a un remisero a trasladar al herido hasta un hospital.

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Un policía mató a un delincuente durante un robo en Virrey del Pino: otro escapó colgado del capot

Un policía federal se defendió a tiros de un robo frente a su casa en Virrey del Pino, partido de La Matanza, y mató a uno de los delincuentes que lo había sorprendido junto a otros cuatro integrantes de la banda.

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El episodio ocurrió durante las últimas horas sobre la calle Anastasio Girardot, casi Colorado, cuando un Volkswagen Polo azul, sin patente y con cinco ocupantes, frenó de manera repentina frente al domicilio del efectivo.

En medio del asalto se produjo un tiroteo. Uno de los delincuentes recibió varios disparos y murió posteriormente en una unidad sanitaria. Tras el ataque, sus cómplices protagonizaron una insólita fuga: uno de ellos escapó colgado del capot del auto.

Cómo fue el robo al policía en Virrey del Pino

La víctima es un sargento primero de la Policía Federal Argentina, de 52 años, que se encontraba frente a su vivienda junto a su Volkswagen Amarok.

Tres integrantes del grupo descendieron rápidamente del Polo y lo abordaron con intenciones de robo. Durante el asalto, uno de los delincuentes efectuó un disparo que no alcanzó al efectivo y terminó impactando contra el portón de la casa.

Ante esa situación, el policía sacó su arma reglamentaria y efectuó tres disparos.

Uno de los asaltantes fue alcanzado por los proyectiles y cayó herido. Sus cómplices lo levantaron y lo subieron al Volkswagen Polo para continuar con la fuga.

El delincuente que escapó colgado del capot

La huida quedó registrada por una cámara de seguridad de la zona. En las imágenes se observa cómo uno de los integrantes de la banda corrió detrás del vehículo y terminó subiéndose al capot, donde permaneció mientras el auto se alejaba.

La banda recorrió varias cuadras hasta detenerse nuevamente. Allí interceptaron a un remisero que llegaba a su casa junto a su esposa.

Los delincuentes lo amenazaron y le exigieron que trasladara al joven baleado hasta un centro de salud.

“Llevalo al hospital o te robamos el auto”, le dijeron al conductor.

El remisero no tuvo alternativa y llevó al herido hasta la UPA 18 de Virrey del Pino, ubicada sobre la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 38.

El delincuente murió en el hospital

El joven llegó al centro asistencial con heridas de bala en la cabeza y en las piernas. Los médicos intentaron asistirlo, pero finalmente confirmaron su muerte.

Poco después se presentó en la UPA la madre del joven, quien entregó su documentación y permitió identificarlo como Thiago Sebastián Pereyra, de 18 años, domiciliado en Guernica.

El remisero, por su parte, relató a los investigadores cómo había sido obligado a trasladar al herido. Ese testimonio permitió establecer la conexión entre el joven baleado y el intento de robo al policía.

La Justicia consideró que el policía actuó en legítima defensa

La investigación quedó a cargo del fiscal Diego Rulli, titular de la UFI Temática Homicidios de La Matanza.

Tras analizar las circunstancias del hecho, el fiscal no tomó medidas contra el efectivo policial, al considerar que había actuado en el marco de una legítima defensa frente al intento de robo.

Ahora los investigadores buscan identificar y localizar a los demás integrantes de la banda que participaron del asalto y lograron escapar.

Según se pudo reconstruir, fueron esos mismos cómplices quienes posteriormente se comunicaron con la madre de Pereyra para informarle lo ocurrido.

En pocas palabras

  • Policía se defendió: Federal mató a un delincuente durante un asalto frente a su casa en Virrey del Pino.
  • Fuga insólita: Los cómplices obligaron a un remisero a trasladar al herido tras el tiroteo.
  • Legítima defensa: La Justicia determinó que el efectivo actuó en resguardo propio ante el robo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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