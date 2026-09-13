Un policía mató a un delincuente durante un robo en Virrey del Pino: otro escapó colgado del capot

Tres integrantes del grupo descendieron rápidamente del Polo y lo abordaron con intenciones de robo. Durante el asalto, uno de los delincuentes efectuó un disparo que no alcanzó al efectivo y terminó impactando contra el portón de la casa.

Ante esa situación, el policía sacó su arma reglamentaria y efectuó tres disparos.

Uno de los asaltantes fue alcanzado por los proyectiles y cayó herido. Sus cómplices lo levantaron y lo subieron al Volkswagen Polo para continuar con la fuga.

El delincuente que escapó colgado del capot

La huida quedó registrada por una cámara de seguridad de la zona. En las imágenes se observa cómo uno de los integrantes de la banda corrió detrás del vehículo y terminó subiéndose al capot, donde permaneció mientras el auto se alejaba.

La banda recorrió varias cuadras hasta detenerse nuevamente. Allí interceptaron a un remisero que llegaba a su casa junto a su esposa.

Los delincuentes lo amenazaron y le exigieron que trasladara al joven baleado hasta un centro de salud.

“Llevalo al hospital o te robamos el auto”, le dijeron al conductor.

El remisero no tuvo alternativa y llevó al herido hasta la UPA 18 de Virrey del Pino, ubicada sobre la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 38.

El delincuente murió en el hospital

El joven llegó al centro asistencial con heridas de bala en la cabeza y en las piernas. Los médicos intentaron asistirlo, pero finalmente confirmaron su muerte.

Poco después se presentó en la UPA la madre del joven, quien entregó su documentación y permitió identificarlo como Thiago Sebastián Pereyra, de 18 años, domiciliado en Guernica.

El remisero, por su parte, relató a los investigadores cómo había sido obligado a trasladar al herido. Ese testimonio permitió establecer la conexión entre el joven baleado y el intento de robo al policía.

La Justicia consideró que el policía actuó en legítima defensa

La investigación quedó a cargo del fiscal Diego Rulli, titular de la UFI Temática Homicidios de La Matanza.

Tras analizar las circunstancias del hecho, el fiscal no tomó medidas contra el efectivo policial, al considerar que había actuado en el marco de una legítima defensa frente al intento de robo.

Ahora los investigadores buscan identificar y localizar a los demás integrantes de la banda que participaron del asalto y lograron escapar.

Según se pudo reconstruir, fueron esos mismos cómplices quienes posteriormente se comunicaron con la madre de Pereyra para informarle lo ocurrido.