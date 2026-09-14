El polémico video de Gimena Accardi sobre Cande Vetrano que la compromete en medio de la infidelidad con Andrés Gil

Pero la polémica no terminó allí. Con el correr de los días, también quedó bajo la lupa la reacción de las amigas que compartían Gimena y Cande. Según lo que comenzó a circular, Accardi habría quedado desplazada del grupo, mientras las demás mujeres habrían tomado partido por Vetrano.

Una escena reciente volvió a quedar en el centro de la tormenta. Se trata de la despedida de soltera de Lali Espósito, una de las integrantes de aquel grupo. La celebración reunió a varias de sus amigas, pero Gimena Accardi no estuvo allí. En cambio, la actriz apareció públicamente junto a su nuevo novio, Seven Kayne.

Y justamente la relación entre Gimena y Lali es uno de los puntos que más llamó la atención al revisar el archivo. El periodista Fede Flowers recuperó un antiguo vivo de Accardi, realizado cuando ambas mantenían una relación de amistad que, por entonces, parecía inquebrantable.

Durante aquella transmisión, la actriz había sido contundente al hablar de Lali. “La amo a Lali”, expresó en aquel momento. Además, había recordado: “Lali estuvo en mi casamiento” y reafirmado: “La amo, Lali es mi amiga”.

Hoy, esas palabras volvieron a circular en medio de la polémica y contrastan con la ausencia de Gimena en la despedida de soltera de Lali. La situación generó todo tipo de especulaciones en las redes sociales, donde algunos usuarios interpretaron el distanciamiento como una consecuencia del escándalo que involucra a Andrés Gil.

A esto se sumaron los registros de Gimena y Andrés trabajando juntos en En otras palabras, obra que realizaron hasta el año pasado. Allí protagonizaban besos por exigencias del espectáculo, pero también quedaron grabadas distintas miradas y gestos de complicidad que ahora volvieron a ser analizados a partir de la polémica.

Cuándo salió a la luz la infidelidad de Gimena Accardi a Nico Vázquez con Andrés Gil

La infidelidad de Gimena Accardi a Nico Vázquez con Andrés Gil tuvo dos momentos clave en la prensa. Tras anunciar su separación el 8 de julio de 2025, la actriz admitió en agosto de ese año, en el programa de Olga donde participaba, haberle sido infiel a su entonces marido, aunque sin revelar nombres. Días después, Ángel de Brito confirmó en LAM (América TV) que existía un vínculo sostenido, pero mantuvo la identidad en reserva.

Recién el 10 de septiembre de 2026, el conductor destapó el escándalo al aire: el otro hombre era Andrés Gil, pareja de Candela Vetrano. La revelación desató una nueva ola de notas, supuestos videos y reacciones, consolidando la versión de un romance clandestino mientras ambos tenían pareja.