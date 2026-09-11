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Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 18 × 11 + 18 + 23 - (10 + 13) + 44.

Leé también Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este desafío para resolver sin mirar la respuesta

1) Paréntesis

Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.

10 + 13 = 23

La expresión queda así: 18 × 11 + 18 + 23 - 23 + 44

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

18 × 11 = 198

La expresión queda así: 198 + 18 + 23 - 23 + 44

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

198 + 18 = 216 |

216 + 23 = 239 |

239 - 23 = 216 |

216 + 44 = (?)

Resultado final: 260

El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Muchos fallan porque pasan por alto el paréntesis o hacen las operaciones en el orden en que las ven, sin aplicar PEMDAS. Este tipo de juego matemático es ideal para entrenar concentración, agilidad mental y precisión, con una cuenta breve que obliga a mirar dos veces antes de responder.

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