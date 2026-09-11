Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

10 + 13 = 23

La expresión queda así: 18 × 11 + 18 + 23 - 23 + 44

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

18 × 11 = 198

La expresión queda así: 198 + 18 + 23 - 23 + 44

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

198 + 18 = 216 |

216 + 23 = 239 |

239 - 23 = 216 |

216 + 44 = (?)

Resultado final: 260

El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Muchos fallan porque pasan por alto el paréntesis o hacen las operaciones en el orden en que las ven, sin aplicar PEMDAS. Este tipo de juego matemático es ideal para entrenar concentración, agilidad mental y precisión, con una cuenta breve que obliga a mirar dos veces antes de responder.