Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 18 × 11 + 18 + 23 - (10 + 13) + 44.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 18 × 11 + 18 + 23 - (10 + 13) + 44.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.
10 + 13 = 23
La expresión queda así: 18 × 11 + 18 + 23 - 23 + 44
Después se resuelve la multiplicación pendiente.
18 × 11 = 198
La expresión queda así: 198 + 18 + 23 - 23 + 44
Por último, se avanza de izquierda a derecha.
198 + 18 = 216 |
216 + 23 = 239 |
239 - 23 = 216 |
216 + 44 = (?)
El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Muchos fallan porque pasan por alto el paréntesis o hacen las operaciones en el orden en que las ven, sin aplicar PEMDAS. Este tipo de juego matemático es ideal para entrenar concentración, agilidad mental y precisión, con una cuenta breve que obliga a mirar dos veces antes de responder.