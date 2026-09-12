Netflix: José Coronado, el Darín español, brilla con la serie más vista y tiene 8 episodios

La trama siguió a un poderoso empresario que decidió alejarse de la actividad cotidiana de su compañía debido a motivos de salud. Ante esa situación, sus hijos quedaron al frente del negocio.

Los hijos comenzaron a tomar decisiones propias y la compañía dejó de responder exactamente a la visión de quien había construido su posición. El regreso del empresario encontró un escenario diferente al que había dejado.

La transformación del negocio se convirtió así en uno de los principales motores de la historia. Las decisiones arriesgadas, los intereses personales y los conflictos familiares fueron ganando espacio a medida que avanzaron los episodios.

José Coronado quedó en el centro de la trama de Legado

Uno de los principales atractivos de Legado fue la participación de José Coronado. El actor encabezó una historia en la que su personaje tuvo que enfrentarse a una realidad que había cambiado durante su ausencia.

La situación planteó un conflicto central: recuperar el control de aquello que había construido o aceptar que el negocio y la familia habían tomado un rumbo diferente.

El regreso del empresario también permitió que la historia explorara las consecuencias de las decisiones tomadas durante su ausencia. Lo que parecía una simple administración temporal terminó teniendo efectos mucho más profundos.

Así, José Coronado quedó como una de las principales figuras alrededor de las cuales se construyó la tensión narrativa de la producción.

El elenco principal de Legado con José Coronado

Jose Coronado

Belén Cuesta

Diego Martín

Natalia Huarte

María Morera

Susi Sánchez

Iván Pellicer

Lucas Nabor

¿Cuántos episodios tiene Legado en Netflix?

La serie desarrolló su historia en ocho episodios, una cantidad que permitió concentrar el conflicto y avanzar progresivamente hacia nuevas revelaciones.

Por eso, la producción no quedó limitada a una historia empresarial. Legado combinó drama, misterio y conflictos familiares para construir una trama donde las relaciones personales tuvieron tanta importancia como el futuro de la compañía.

El fenómeno de las series españolas en Netflix

El recorrido de Legado también se inscribió dentro de una tendencia más amplia: el crecimiento de las producciones españolas dentro del streaming.

Las series españolas consiguieron encontrar un público internacional gracias a historias que combinan drama, suspenso, misterio y conflictos personales.

En este caso, la propuesta apostó por un argumento relacionado con el poder y la familia. La presencia de un actor como José Coronado reforzó además el atractivo de una producción que buscó sostener la tensión durante toda su temporada.

La serie llegó a Netflix en mayo de 2025 y desde entonces quedó entre los títulos españoles que despertaron interés entre los espectadores de la plataforma.

Mirá el tráiler oficial de Legado en Netflix