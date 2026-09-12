En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Netflix
Serie
SERIES

Qué ver en Netflix: la miniserie de 5 capítulos que es ideal para maratonear este fin de semana

Netflix estrenó una serie corta española de cinco episodios donde una amistad de años quedará expuesta durante un viaje lleno de secretos y sentimientos.

Banner Seguinos en google DESK
Qué ver en Netflix: la miniserie de 5 capítulos que es ideal para maratonear este fin de semana. (Foto: Archivo)

Qué ver en Netflix: la miniserie de 5 capítulos que es ideal para maratonear este fin de semana. (Foto: Archivo)

Netflix estrenó Toda la verdad de mis mentiras, una miniserie española de apenas cinco episodios que llevó a un grupo de amigos a enfrentarse con aquello que durante mucho tiempo intentaron mantener oculto. Hay amistades que parecen capaces de resistirlo todo. Pero también existen situaciones capaces de cambiar por completo ese vínculo.

Leé también Netflix estrenó su nueva comedia española con una estrella de "Machos alfa"
Netflix estrenó su nueva comedia española con una estrella de Machos alfa. (Foto: Archivo)

Sin embargo, la despedida de soltera de Blanca rápidamente se transformó en un escenario donde los protagonistas comenzaron a revisar sus propias relaciones. La convivencia en una autocaravana hizo que las distancias se redujeran y que las conversaciones terminaran exponiendo sentimientos que hasta ese momento permanecían escondidos.

La producción se basó en la novela homónima de Elísabet Benavent, escritora conocida por obras como Valeria, Un cuento perfecto y Fuimos canciones. En esta oportunidad, la historia combinó comedia, romance y drama a partir de una situación que parecía destinada a convertirse simplemente en un viaje entre amigos.

¿De qué trata Toda la verdad de mis mentiras en Netflix?

Cuenta la historia de Coco (Itziar Manero) y Marín (Daniel Ibáñez), dos mejores amigos que viven juntos desde hace años. Con su pandilla al completo, Gus (Ricardo Gómez), Aroa (Lucía de la Fuente) y Loren (Brays Efe) están a punto de emprender un viaje en caravana para celebrar la despedida de soltera de su amiga Blanca (Clara Sans). Lo que debería ser una aventura de exaltación de la amistad se convierte en una bomba de relojería cuando poco a poco se empiecen a desvelar los secretos que se esconden entre ellos.

Protagonizada por Daniel Ibáñez (La novia gitana, Segundo premio), Itziar Manero (Manual para señoritas, Las chicas están bien), Ricardo Gómez (La Suerte: una serie de casualidades, Cuéntame cómo pasó), Brays Efe (Paquita Salas, Tengo que morir todas las noches), Lucía de la Fuente (Tóxico, Las brujas de Zugarramurdi) y Clara Sans (Innato, Celeste), entre otros.

Toda la verdad de mis mentiras es una adaptación de la novela homónima publicada por Suma (Penguin Random House Grupo Editorial). En colaboración con Plano a Plano cuenta con Elísabet Benavent, Ángel Armada y Marina Pérez como productores ejecutivos. César Benítez es el productor y María Togores dirige junto a Marina Pérez, quien también está a cargo del guion con Montaña Marchena.

¿Cuántos capítulos tiene Toda la verdad de mis mentiras?

Uno de los aspectos que más rápidamente permite identificar la propuesta es su formato. Toda la verdad de mis mentiras cuenta con cinco episodios, por lo que presenta una historia limitada y concentrada.

La producción española fue concebida como una miniserie. Su trama avanza alrededor del viaje y de las situaciones que se desprenden de esa convivencia.

El formato también permite que el conflicto central se mantenga presente durante toda la historia: Coco y Marín deberán determinar qué lugar ocupa su relación y qué pueden hacer con aquello que comenzó a aparecer durante la escapada.

Elísabet Benavent vuelve a Netflix con otra historia

La presencia de Elísabet Benavent detrás de la novela en la que se basó la serie constituye otro de los puntos destacados de la producción.

La autora ya fue vinculada con adaptaciones que llegaron a las pantallas, entre ellas Valeria, además de obras como Un cuento perfecto y Fuimos canciones.

En Toda la verdad de mis mentiras, el eje vuelve a estar relacionado con los vínculos personales. Sin embargo, en este caso, la historia parte de una amistad que comienza a adquirir nuevas dimensiones.

La producción, de esta manera, utiliza una situación cotidiana como punto de partida para construir un conflicto emocional.

El elenco principal de Toda la verdad de mis mentiras

  • Daniel Ibáñez
  • Itziar Manero
  • Ricardo Gómez
  • Lucía de la Fuente
  • Clara Sans
  • Brays Efe
  • Iratxe Emparán

Anuncio del estreno de Toda la verdad de mis mentiras en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix estrenó: la miniserie española "Toda la verdad de mis mentiras", de cinco episodios.
  • Trama central: Un viaje en caravana expone secretos y sentimientos ocultos entre un grupo de amigos.
  • Adaptación literaria: La producción se basa en la novela homónima de Elísabet Benavent.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Netflix Serie
Notas relacionadas
Luis Zahera arrasa en Netflix con este thriller español y la película apenas dura 92 minutos
Netflix: José Coronado, el Darín español, brilla con la serie más vista y tiene 8 episodios
Está en Netflix, tiene 8 episodios y es la serie corta que vas a terminar en un solo día

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar