Qué ver en Netflix: la miniserie de 5 capítulos que es ideal para maratonear este fin de semana

Protagonizada por Daniel Ibáñez (La novia gitana, Segundo premio), Itziar Manero (Manual para señoritas, Las chicas están bien), Ricardo Gómez (La Suerte: una serie de casualidades, Cuéntame cómo pasó), Brays Efe (Paquita Salas, Tengo que morir todas las noches), Lucía de la Fuente (Tóxico, Las brujas de Zugarramurdi) y Clara Sans (Innato, Celeste), entre otros.

Toda la verdad de mis mentiras es una adaptación de la novela homónima publicada por Suma (Penguin Random House Grupo Editorial). En colaboración con Plano a Plano cuenta con Elísabet Benavent, Ángel Armada y Marina Pérez como productores ejecutivos. César Benítez es el productor y María Togores dirige junto a Marina Pérez, quien también está a cargo del guion con Montaña Marchena.

¿Cuántos capítulos tiene Toda la verdad de mis mentiras?

Uno de los aspectos que más rápidamente permite identificar la propuesta es su formato. Toda la verdad de mis mentiras cuenta con cinco episodios, por lo que presenta una historia limitada y concentrada.

La producción española fue concebida como una miniserie. Su trama avanza alrededor del viaje y de las situaciones que se desprenden de esa convivencia.

El formato también permite que el conflicto central se mantenga presente durante toda la historia: Coco y Marín deberán determinar qué lugar ocupa su relación y qué pueden hacer con aquello que comenzó a aparecer durante la escapada.

Elísabet Benavent vuelve a Netflix con otra historia

La presencia de Elísabet Benavent detrás de la novela en la que se basó la serie constituye otro de los puntos destacados de la producción.

La autora ya fue vinculada con adaptaciones que llegaron a las pantallas, entre ellas Valeria, además de obras como Un cuento perfecto y Fuimos canciones.

En Toda la verdad de mis mentiras, el eje vuelve a estar relacionado con los vínculos personales. Sin embargo, en este caso, la historia parte de una amistad que comienza a adquirir nuevas dimensiones.

La producción, de esta manera, utiliza una situación cotidiana como punto de partida para construir un conflicto emocional.

El elenco principal de Toda la verdad de mis mentiras

Daniel Ibáñez

Itziar Manero

Ricardo Gómez

Lucía de la Fuente

Clara Sans

Brays Efe

Iratxe Emparán

Anuncio del estreno de Toda la verdad de mis mentiras en Netflix