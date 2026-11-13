Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos caen en un error frecuente

7 + 3 = 10

La expresión queda así: 10² - 7 × 8 + 30

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

10² = 100

La expresión queda así: 100 - 7 × 8 + 30

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

7 × 8 = 56

La expresión queda así: 100 - 56 + 30

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

100 - 56 = 44 |

44 + 30 = ?

Resultado final: 74

El error más habitual aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando la multiplicación se deja para el final, como si todas las operaciones tuvieran la misma prioridad. Por eso este tipo de juego funciona tan bien para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles: en pocos segundos obliga a ordenar ideas, revisar impulsos y calcular con precisión.