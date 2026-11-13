Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos caen en un error frecuente

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (7 + 3)² - 7 × 8 + 30.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (7 + 3)² - 7 × 8 + 30.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
7 + 3 = 10
La expresión queda así: 10² - 7 × 8 + 30
Luego se calcula la potencia.
10² = 100
La expresión queda así: 100 - 7 × 8 + 30
La multiplicación se resuelve antes de la suma final.
7 × 8 = 56
La expresión queda así: 100 - 56 + 30
El cierre se hace respetando el orden de aparición.
100 - 56 = 44 |
44 + 30 = ?
El error más habitual aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando la multiplicación se deja para el final, como si todas las operaciones tuvieran la misma prioridad. Por eso este tipo de juego funciona tan bien para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles: en pocos segundos obliga a ordenar ideas, revisar impulsos y calcular con precisión.