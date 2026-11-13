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Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos caen en un error frecuente

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (7 + 3)² - 7 × 8 + 30.

Leé también Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

7 + 3 = 10

La expresión queda así: 10² - 7 × 8 + 30

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

10² = 100

La expresión queda así: 100 - 7 × 8 + 30

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

7 × 8 = 56

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este cálculo puede sorprenderte al resolver

La expresión queda así: 100 - 56 + 30

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

100 - 56 = 44 |

44 + 30 = ?

Resultado final: 74

El error más habitual aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando la multiplicación se deja para el final, como si todas las operaciones tuvieran la misma prioridad. Por eso este tipo de juego funciona tan bien para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles: en pocos segundos obliga a ordenar ideas, revisar impulsos y calcular con precisión.

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