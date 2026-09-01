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Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (16 × 8) + 7 × 7 - (45 - 7) + 18.

Leé también Desafío matemático: ¿podés resolverlo sin mirar antes el resultado?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.

16 × 8 = 128 | 45 - 7 = 38

La expresión queda así: 128 + 7 × 7 - 38 + 18

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

7 × 7 = 49

La expresión queda así: 128 + 49 - 38 + 18

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

128 + 49 = 177 |

177 - 38 = 139 |

139 + 18 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este cálculo depende de el método

Resultado final: 157

El error común en este tipo de problema aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, más que correr, conviene leer la cuenta con calma. Estos juegos ayudan a entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles de una manera rápida y entretenida.

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