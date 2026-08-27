Desafío matemático: solo las mentes brillantes lo resuelven en menos de 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (7 + 6)² - 8 × 6 + 36.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (7 + 6)² - 8 × 6 + 36.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
7 + 6 = 13
La expresión queda así: 13² - 8 × 6 + 36
Luego se calcula la potencia.
13² = 169
La expresión queda así: 169 - 8 × 6 + 36
La multiplicación se resuelve antes de la suma final.
8 × 6 = 48
La expresión queda así: 169 - 48 + 36
El cierre se hace respetando el orden de aparición.
169 - 48 = 121 |
121 + 36 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este juego funciona tan bien como entrenamiento mental: obliga a frenar un segundo, ordenar la información y aplicar una regla simple que cambia por completo la cuenta.