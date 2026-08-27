Desafío matemático: solo las mentes brillantes lo resuelven en menos de 10 segundos

7 + 6 = 13

La expresión queda así: 13² - 8 × 6 + 36

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

13² = 169

La expresión queda así: 169 - 8 × 6 + 36

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

8 × 6 = 48

La expresión queda así: 169 - 48 + 36

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

169 - 48 = 121 |

121 + 36 = (?)

Resultado final: 157

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este juego funciona tan bien como entrenamiento mental: obliga a frenar un segundo, ordenar la información y aplicar una regla simple que cambia por completo la cuenta.