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Desafío matemático: solo las mentes brillantes lo resuelven en menos de 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (7 + 6)² - 8 × 6 + 36.

Leé también Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolver la cuenta?
Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿sabés cómo empezar esta expresión sin caer en el error común?

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este problema depende de el método

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

7 + 6 = 13

La expresión queda así: 13² - 8 × 6 + 36

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

13² = 169

La expresión queda así: 169 - 8 × 6 + 36

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

8 × 6 = 48

La expresión queda así: 169 - 48 + 36

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

169 - 48 = 121 |

121 + 36 = (?)

Resultado final: 157

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este juego funciona tan bien como entrenamiento mental: obliga a frenar un segundo, ordenar la información y aplicar una regla simple que cambia por completo la cuenta.

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