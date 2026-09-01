Desafío matemático: ¿podés resolverlo sin mirar antes el resultado?

20 + 13 = 33

La expresión queda así: 16 × 9 + 21 + 23 - 33 + 55

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

16 × 9 = 144

La expresión queda así: 144 + 21 + 23 - 33 + 55

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

144 + 21 = 165 |

165 + 23 = 188 |

188 - 33 = 155 |

155 + 55 = (?)

Resultado final: 210

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso estos retos son entretenidos: obligan a frenar un segundo, mirar con atención y entrenar la memoria de trabajo mientras se juega con una cuenta que parece más sencilla de lo que realmente es.