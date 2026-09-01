Desafío matemático: ¿podés resolverlo sin mirar antes el resultado?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 16 × 9 + 21 + 23 - (20 + 13) + 55.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 16 × 9 + 21 + 23 - (20 + 13) + 55.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.
20 + 13 = 33
La expresión queda así: 16 × 9 + 21 + 23 - 33 + 55
Después se resuelve la multiplicación pendiente.
16 × 9 = 144
La expresión queda así: 144 + 21 + 23 - 33 + 55
Por último, se avanza de izquierda a derecha.
144 + 21 = 165 |
165 + 23 = 188 |
188 - 33 = 155 |
155 + 55 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso estos retos son entretenidos: obligan a frenar un segundo, mirar con atención y entrenar la memoria de trabajo mientras se juega con una cuenta que parece más sencilla de lo que realmente es.