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Desafío matemático: ¿podés resolverlo sin mirar antes el resultado?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 16 × 9 + 21 + 23 - (20 + 13) + 55.

Leé también Desafío matemático: casi nadie logra resolverlo antes de los 10 segundos
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: probá resolver esta cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.

20 + 13 = 33

La expresión queda así: 16 × 9 + 21 + 23 - 33 + 55

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

16 × 9 = 144

La expresión queda así: 144 + 21 + 23 - 33 + 55

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

144 + 21 = 165 |

165 + 23 = 188 |

188 - 33 = 155 |

155 + 55 = (?)

Resultado final: 210

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso estos retos son entretenidos: obligan a frenar un segundo, mirar con atención y entrenar la memoria de trabajo mientras se juega con una cuenta que parece más sencilla de lo que realmente es.

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