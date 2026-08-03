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Desafío Matemático: esta operación con paréntesis desafía tu forma de resolver

Este Desafío Matemático de dificultad media pone a prueba la atención al orden correcto de las operaciones, especialmente cuando aparecen paréntesis y multiplicaciones en la misma línea.

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Desafío Matemático: esta operación con paréntesis desafía tu forma de resolver

Desafío Matemático: esta operación con paréntesis desafía tu forma de resolver


Este Desafío Matemático parece directo a simple vista, pero puede confundir si se avanza demasiado rápido. La cuenta mezcla paréntesis, multiplicaciones, sumas y restas, una combinación ideal para revisar si realmente se respeta el orden de las operaciones. En este tipo de reto, el detalle que parece menor suele ser el que cambia todo el recorrido.

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Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este reto pone a prueba tu forma de resolver

La expresión que hay que resolver es: 9 × (10 + 11) - 4 × (22 - 13) + 32

Antes de empezar, conviene recordar la jerarquía de operaciones: primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias si las hubiera, después las multiplicaciones y divisiones, y por último las sumas y restas de izquierda a derecha. Esa regla evita errores comunes y ayuda a ordenar la cuenta sin saltear pasos.

Desafío Matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Si querés jugar de verdad, probá resolver la operación por tu cuenta antes de mirar la solución. Anotá cada transformación y revisá si el orden que usaste coincide con la regla general. Después, compará tu desarrollo con el paso a paso.

1) Paréntesis

Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.

10 + 11 = 21 | 22 - 13 = 9

La expresión queda así: 9 × 21 - 4 × 9 + 32

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

9 × 21 = 189 | 4 × 9 = 36

La expresión queda así: 189 - 36 + 32

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

189 - 36 = 153 | 153 + 32 = 185

La expresión queda así: 185

Resultado final: 185

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final, como si toda la cuenta pudiera resolverse linealmente sin prioridades. Este juego matemático sirve para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles, tres habilidades clave para encarar problemas numéricos con más seguridad.

En pocas palabras

  • Desafío Matemático: La operación 9 × (10 + 11) - 4 × (22 - 13) + 32 pone a prueba el orden de las operaciones.
  • Resolución paso a paso: Se resuelven paréntesis, luego multiplicaciones y finalmente sumas y restas.
  • Resultado final: La correcta aplicación de la jerarquía de operaciones da como resultado 185.
Resumen generado por Thinkindot AI
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