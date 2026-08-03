Desafío Matemático: esta operación con paréntesis desafía tu forma de resolver

1) Paréntesis

Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.





10 + 11 = 21 | 22 - 13 = 9

La expresión queda así: 9 × 21 - 4 × 9 + 32

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

9 × 21 = 189 | 4 × 9 = 36

La expresión queda así: 189 - 36 + 32

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

189 - 36 = 153 | 153 + 32 = 185

La expresión queda así: 185

Resultado final: 185

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final, como si toda la cuenta pudiera resolverse linealmente sin prioridades. Este juego matemático sirve para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles, tres habilidades clave para encarar problemas numéricos con más seguridad.