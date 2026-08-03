En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Desafío Matemático
Juego
Desafío PEMDAS

Desafío Matemático: este reto pone a prueba tu forma de resolver

Este Desafío Matemático plantea mirar bien los signos antes de responder para practicar atención y método.

Banner Seguinos en google DESK
Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este reto pone a prueba tu forma de resolver
Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este reto pone a prueba tu forma de resolver

Un buen Desafío Matemático no necesita una operación larguísima para poner a prueba la atención. A veces, una cuenta de apariencia simple alcanza para generar dudas, sobre todo cuando aparecen paréntesis, multiplicaciones y divisiones mezcladas con sumas y restas. En este reto de dificultad media, el punto clave está en no apurarse y respetar el orden correcto.

Leé también Desafío Matemático: la clave está en el primer paso
Imagen de pizarra para Desafío Matemático: la clave está en el primer paso

La expresión exacta que hay que resolver es: (30 + 5) × 4 - 54 ÷ 6 + 37

Para avanzar sin tropiezos conviene recordar la jerarquía de operaciones: primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias si las hubiera, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas de izquierda a derecha. Ese orden es lo que evita que una cuenta aparentemente sencilla termine con un resultado distinto.

Desafío Matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Antes de mirar la solución, vale la pena intentar resolver la cuenta en una hoja o mentalmente. La dificultad no está en números raros, sino en decidir qué parte de la expresión se resuelve primero. Si se cambia ese orden, el camino se modifica y el resultado también.

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

30 + 5 = 35

La expresión queda así: 35 × 4 - 54 ÷ 6 + 37

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este reto pone a prueba tu forma de resolver

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

35 × 4 = 140 | 54 ÷ 6 = 9

La expresión queda así: 140 - 9 + 37

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

140 - 9 = 131 | 131 + 37 = 168

La expresión queda así: 168

Resultado final: 168

El error común suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso este tipo de juego funciona tan bien: obliga a mirar con calma, ordenar la información y entrenar la concentración. Más que hacer cuentas rápido, el desafío consiste en seguir el procedimiento correcto sin saltear pasos.

En pocas palabras

  • Desafío Matemático: Este reto pone a prueba tu método de resolución de operaciones combinadas.
  • Paso a paso: Se resuelve primero el paréntesis, luego multiplicaciones/divisiones y finalmente sumas/restas de izquierda a derecha.
  • Resultado: La operación (30 + 5) × 4 - 54 ÷ 6 + 37 da como resultado final 168.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Desafío Matemático Juego
Notas relacionadas
Desafío Matemático: esta cuenta para resolver sin mirar la respuesta
Desafío Matemático: ¿podés ordenar este cálculo con paréntesis?
Desafío Matemático: el cálculo que parece fácil, pero confunde a miles de personas

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar