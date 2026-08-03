Desafío Matemático: este reto pone a prueba tu forma de resolver

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

30 + 5 = 35

La expresión queda así: 35 × 4 - 54 ÷ 6 + 37

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

35 × 4 = 140 | 54 ÷ 6 = 9

La expresión queda así: 140 - 9 + 37

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

140 - 9 = 131 | 131 + 37 = 168

La expresión queda así: 168

Resultado final: 168

El error común suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso este tipo de juego funciona tan bien: obliga a mirar con calma, ordenar la información y entrenar la concentración. Más que hacer cuentas rápido, el desafío consiste en seguir el procedimiento correcto sin saltear pasos.