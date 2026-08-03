Desafío Matemático: esta cuenta para resolver sin mirar la respuesta

1) Paréntesis

Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.

16 × 9 = 144 | 40 - 17 = 23

La expresión queda así: 144 + 5 × 7 - 23 + 18

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

5 × 7 = 35

La expresión queda así: 144 + 35 - 23 + 18

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

144 + 35 = 179 | 179 - 23 = 156 | 156 + 18 = 174

La expresión queda así: 174

Resultado final: 174

El error común en este tipo de problema es tratar toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Sin embargo, los paréntesis y la multiplicación modifican el camino. Practicar con este tipo de juego ayuda a entrenar la atención, reforzar el cálculo mental y detectar esos detalles que pueden cambiar por completo una respuesta.