Desafío Matemático: esta cuenta para resolver sin mirar la respuesta

1) Paréntesis
Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.
16 × 9 = 144 | 40 - 17 = 23
La expresión queda así: 144 + 5 × 7 - 23 + 18
2) Multiplicación
Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.
5 × 7 = 35
La expresión queda así: 144 + 35 - 23 + 18
3) Sumas y restas
El último tramo se completa de izquierda a derecha.
144 + 35 = 179 | 179 - 23 = 156 | 156 + 18 = 174
La expresión queda así: 174
Resultado final: 174
El error común en este tipo de problema es tratar toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Sin embargo, los paréntesis y la multiplicación modifican el camino. Practicar con este tipo de juego ayuda a entrenar la atención, reforzar el cálculo mental y detectar esos detalles que pueden cambiar por completo una respuesta.