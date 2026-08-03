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Desafío Matemático: esta cuenta para resolver sin mirar la respuesta

El nuevo Desafío Matemático busca ordenar los pasos con atención en un juego rápido de razonamiento.

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Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta cuenta para resolver sin mirar la respuesta
Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta cuenta para resolver sin mirar la respuesta

Un buen Desafío Matemático no siempre necesita números enormes para poner a prueba la atención. A veces, la dificultad aparece en el orden correcto para resolver cada parte de la cuenta. En este reto, la expresión parece simple a primera vista, pero puede confundir si se avanza de manera automática sin mirar qué operación tiene prioridad.

Leé también Desafío Matemático: ¿podés ordenar este cálculo con paréntesis?
Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿podés ordenar este cálculo con paréntesis?

La cuenta propuesta es: (16 × 9) + 5 × 7 - (40 - 17) + 18

Antes de empezar, conviene recordar la jerarquía de operaciones: primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias si las hubiera, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas de izquierda a derecha. Esa regla es la que ordena el juego y evita que una cuenta sencilla termine con un resultado equivocado.

Desafío Matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Si querés jugar de verdad, intentá resolver la expresión completa antes de mirar la solución. Anotá tu resultado y después comparalo con el desarrollo paso a paso. La clave está en no saltear etapas y respetar el orden de cada operación.

1) Paréntesis

Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.

16 × 9 = 144 | 40 - 17 = 23

La expresión queda así: 144 + 5 × 7 - 23 + 18

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

5 × 7 = 35

La expresión queda así: 144 + 35 - 23 + 18

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

144 + 35 = 179 | 179 - 23 = 156 | 156 + 18 = 174

La expresión queda así: 174

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta cuenta para resolver sin mirar la respuesta

Resultado final: 174

El error común en este tipo de problema es tratar toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Sin embargo, los paréntesis y la multiplicación modifican el camino. Practicar con este tipo de juego ayuda a entrenar la atención, reforzar el cálculo mental y detectar esos detalles que pueden cambiar por completo una respuesta.

En pocas palabras

  • Desafío Matemático: Pone a prueba la atención con una operación que requiere seguir el orden correcto de las operaciones.
  • Resolución paso a paso: Se priorizan paréntesis, luego multiplicación y finalmente sumas y restas de izquierda a derecha.
  • Resultado final: La cuenta (16 × 9) + 5 × 7 - (40 - 17) + 18 da como resultado 174.
Resumen generado por Thinkindot AI
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