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Desafío Matemático: la clave está en la lectura rápida

En este Desafío Matemático, el reto es mirar bien los signos antes de responder sin caer en errores comunes.

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Imagen de pizarra para Desafío Matemático: la clave está en la lectura rápida
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Este Desafío Matemático tiene una apariencia bastante amigable: números enteros, dos paréntesis y operaciones conocidas. Sin embargo, esa misma simpleza puede jugar en contra si se avanza en automático. La clave está en mirar la cuenta completa antes de empezar y recordar que no todas las operaciones tienen la misma prioridad.

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Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este reto pone a prueba tu forma de resolver

La expresión que hay que resolver es: 9 × (18 + 13) - 4 × (40 - 7) + 20

Para encarar este reto conviene repasar la jerarquía de operaciones: primero paréntesis, luego potencias si las hubiera, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas de izquierda a derecha. Ese orden evita que una cuenta que parece sencilla termine dando un número distinto.

Desafío Matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Antes de mirar la solución, vale la pena intentar resolverla en una hoja o mentalmente. El juego está en detectar qué parte de la expresión se debe simplificar primero y no dejarse llevar por el orden en que aparecen los signos.

1) Paréntesis

Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.

18 + 13 = 31 | 40 - 7 = 33

La expresión queda así: 9 × 31 - 4 × 33 + 20

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

9 × 31 = 279 | 4 × 33 = 132

La expresión queda así: 279 - 132 + 20

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

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279 - 132 = 147 | 147 + 20 = 167

La expresión queda así: 167

Resultado final: 167

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de problema funciona como un ejercicio breve de atención: entretiene, obliga a frenar un segundo y ayuda a entrenar la concentración con una cuenta cotidiana.

En pocas palabras

  • Desafío Matemático: La clave está en la lectura rápida para evitar errores comunes al resolver operaciones.
  • Jerarquía de operaciones: Se deben resolver primero los paréntesis, luego las multiplicaciones y finalmente las sumas y restas.
  • Solución: La operación 9 × (18 + 13) - 4 × (40 - 7) + 20 da como resultado final 167.
Resumen generado por Thinkindot AI
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