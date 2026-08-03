Desafío Matemático: la clave está en la lectura rápida

1) Paréntesis

Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.

18 + 13 = 31 | 40 - 7 = 33

La expresión queda así: 9 × 31 - 4 × 33 + 20

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

9 × 31 = 279 | 4 × 33 = 132

La expresión queda así: 279 - 132 + 20

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

279 - 132 = 147 | 147 + 20 = 167

La expresión queda así: 167

Resultado final: 167

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de problema funciona como un ejercicio breve de atención: entretiene, obliga a frenar un segundo y ayuda a entrenar la concentración con una cuenta cotidiana.