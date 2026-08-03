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Desafío Matemático: este cálculo con signos puede sorprenderte al resolver

El nuevo Desafío Matemático busca detectar la prioridad de la cuenta en un juego rápido de razonamiento.

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Desafío Matemático: este cálculo con signos puede sorprenderte al resolver

Desafío Matemático: este cálculo con signos puede sorprenderte al resolver

Este Desafío Matemático tiene una apariencia amable: números conocidos, operaciones básicas y una estructura que parece lista para resolverse en pocos segundos. Sin embargo, la trampa está en avanzar por impulso y hacer todo de izquierda a derecha, sin mirar qué operación tiene prioridad. En este tipo de reto, la atención vale tanto como el cálculo.

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La cuenta propuesta es la siguiente: 17 × 8 - 30 ÷ 6 + (8 + 11) × 3

Para resolverla correctamente hay que respetar la jerarquía de operaciones: primero paréntesis, luego potencias si las hubiera, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas de izquierda a derecha. Ese orden permite que el problema mantenga una única respuesta posible y evita errores muy comunes en cuentas que parecen simples.

Desafío Matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Antes de mirar la solución, vale la pena hacer una pausa y probar con lápiz y papel o mentalmente. Si tu primera reacción fue empezar por 17 × 8 y seguir sin revisar el paréntesis, conviene mirar de nuevo la expresión completa. La clave de este juego está en no saltear prioridades.

1) Paréntesis

La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.

8 + 11 = 19

La expresión queda así: 17 × 8 - 30 ÷ 6 + 19 × 3

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

17 × 8 = 136 | 30 ÷ 6 = 5 | 19 × 3 = 57

La expresión queda así: 136 - 5 + 57

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

136 - 5 = 131 | 131 + 57 = 188

La expresión queda así: 188

Resultado final: 188

El error común aparece cuando se resuelve por impulso y no por jerarquía matemática. Este tipo de Desafío Matemático funciona como un entrenamiento rápido: obliga a frenar, observar el orden correcto y ejercitar la concentración de una manera lúdica. Una cuenta breve puede convertirse en un buen recordatorio de que, en matemática, el camino importa tanto como el resultado.

En pocas palabras

  • Prioridad: El nuevo Desafío Matemático evalúa la prioridad de cuenta en juegos de razonamiento rápido.
  • Cálculo: La operación 17 × 8 - 30 ÷ 6 + (8 + 11) × 3 requiere atención a la jerarquía.
  • Resultado: El cálculo resuelto correctamente, respetando el orden, es 188.
Resumen generado por Thinkindot AI
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