Escándalo en la FIFA: revelaron el millonario sueldo que iba a cobrar Gianni Infantino por privatizar los Mundiales

La estructura de FFE pretendía reunir bajo su órbita los derechos de televisión, patrocinios, venta de entradas, licencias comerciales y la organización de los torneos principales, incluyendo la Copa del Mundo.

Sin embargo, el proyecto desató un rechazo masivo en el mapa futbolístico:

La UEFA: El ente que reúne a las federaciones de Europa expresó su rotunda negativa y anunció formalmente su decisión de retirarse junto a sus selecciones de las competencias organizadas por la FIFA.

La Concacaf: La entidad representativa de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe se sumó mediante un documento oficial, ratificando el rechazo de plano a la creación de la sociedad comercial y a la venta de acciones del certamen continental.

Por qué la UEFA busca sacar a Gianni Infantino de la presidencia de la FIFA

Tras la abrupta caída de la iniciativa que impulsaba, Infantino quedó severamente debilitado en su cargo. Según reportes provenientes de Europa, la UEFA comenzó a tejer alianzas para reunir los votos necesarios e interrumpir el mandato del directivo al frente de la casa madre del fútbol.

Según informó la agencia ANSA, la estrategia actual consiste en consensuar un candidato para reemplazar a Infantino con apoyo unánime. Entre las alternativas que se analizan para sucederlo aparecen: