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Escándalo en la FIFA: revelaron el millonario sueldo que iba a cobrar Gianni Infantino por privatizar los Mundiales

Un medio inglés filtró el sueldo que percibiría el titular de la FIFA si se aprobaba la privatización. La UEFA busca votos para interrumpir su mandato.

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 Tras la fuerte controversia mundial

 Tras la fuerte controversia mundial, trascendió el abultado salario que habría cobrado Gianni Infantino si se hubiese aprobado el proyecto para que la FIFA abriera parte de sus unidades de negocio a inversores privados externos.

El escándalo en la cúpula del fútbol internacional sumó un capítulo explosivo. Tras la fuerte controversia mundial, trascendió el abultado salario que habría cobrado Gianni Infantino si se hubiese aprobado el proyecto para que la FIFA abriera parte de sus unidades de negocio a inversores privados externos.

Leé también La Conmebol analiza el proyecto de la FIFA para el Mundial y convocó a una reunión urgente
La entidad sudamericana inició consultas con las diez asociaciones miembro y pidió más detalles sobre la propuesta impulsada por Gianni Infantino. (Foto: archivo)

De acuerdo con un artículo publicado por el medio británico The Times, de haberse implementado la iniciativa denominada FIFA Forward Enterprise (FFE), Infantino pretendía convertirse en el “administrador delegado” de dicho organismo. En ese nuevo rol, el directivo habría pasado a percibir un salario anual cercano a los 30 millones de euros (34,3 millones de dólares) más bonus.

La cifra cobra una dimensión mayor al compararla con sus ingresos presentes: actualmente, el presidente de la FIFA percibe unos 3 millones de euros (3,4 millones de dólares) al año por sus funciones. Es decir, la aprobación del proyecto hubiera multiplicado sus ingresos por diez.

Qué pasó con la propuesta de la FIFA para vender los negocios del Mundial a privados

El pasado viernes, ante la fuerte presión internacional, la FIFA dio marcha atrás con la iniciativa para crear esta empresa que buscaba concentrar sus activos comerciales y habilitar el ingreso de capitales privados.

La estructura de FFE pretendía reunir bajo su órbita los derechos de televisión, patrocinios, venta de entradas, licencias comerciales y la organización de los torneos principales, incluyendo la Copa del Mundo.

Sin embargo, el proyecto desató un rechazo masivo en el mapa futbolístico:

  • La UEFA: El ente que reúne a las federaciones de Europa expresó su rotunda negativa y anunció formalmente su decisión de retirarse junto a sus selecciones de las competencias organizadas por la FIFA.

  • La Concacaf: La entidad representativa de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe se sumó mediante un documento oficial, ratificando el rechazo de plano a la creación de la sociedad comercial y a la venta de acciones del certamen continental.

Por qué la UEFA busca sacar a Gianni Infantino de la presidencia de la FIFA

Tras la abrupta caída de la iniciativa que impulsaba, Infantino quedó severamente debilitado en su cargo. Según reportes provenientes de Europa, la UEFA comenzó a tejer alianzas para reunir los votos necesarios e interrumpir el mandato del directivo al frente de la casa madre del fútbol.

Según informó la agencia ANSA, la estrategia actual consiste en consensuar un candidato para reemplazar a Infantino con apoyo unánime. Entre las alternativas que se analizan para sucederlo aparecen:

  • Nasser Al Khelaifi: Dirigente qatarí y actual presidente del París Saint-Germain.

  • Salman bin Ibrahim Al-Khalifa: Dirigente de Bahréin, vicepresidente senior del Consejo de la FIFA y titular de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC).

  • Victor Montagliani: Dirigente canadiense y presidente de la Concacaf.

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