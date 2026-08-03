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Desafío Matemático: la clave está en el primer paso

El nuevo Desafío Matemático busca mirar bien los signos antes de responder como un reto ideal para hacer una pausa.

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Imagen de pizarra para Desafío Matemático: la clave está en el primer paso
Imagen de pizarra para Desafío Matemático: la clave está en el primer paso

Este Desafío Matemático tiene una trampa clásica: la cuenta parece lista para resolverse de corrido, pero el orden de las operaciones cambia por completo el recorrido. En este tipo de juego, apurarse suele jugar en contra, porque una suma o una resta hecha antes de tiempo puede desacomodar todo el resultado.

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La expresión que hay que resolver es: 4 × (12 + 13) - 6 × (25 - 7) + 24

Para encarar el problema conviene recordar la jerarquía de operaciones: primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias si las hubiera, después las multiplicaciones y divisiones, y por último las sumas y restas de izquierda a derecha. Esa regla simple es la clave para que la cuenta avance sin confusiones.

Desafío Matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Antes de mirar la solución, vale la pena hacer una pausa e intentar resolverla en papel o mentalmente. El reto no está en números enormes, sino en sostener el orden correcto hasta el final.

1) Paréntesis

Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.

12 + 13 = 25 | 25 - 7 = 18

La expresión queda así: 4 × 25 - 6 × 18 + 24

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

4 × 25 = 100 | 6 × 18 = 108

La expresión queda así: 100 - 108 + 24

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

100 - 108 = -8 | -8 + 24 = 16

La expresión queda así: 16

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: la clave está en el primer paso

Resultado final: 16

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de desafío funciona tan bien como entrenamiento mental: obliga a mirar dos veces, ordenar la información y mantener la concentración mientras la cuenta se reduce paso a paso.

En pocas palabras

  • Desafío Matemático: Presenta una operación con trampa clásica que pone a prueba el orden de las operaciones.
  • Jerarquía de operaciones: El correcto orden (paréntesis, multiplicaciones, sumas/restas) es clave para obtener el resultado.
  • Resultado: La expresión 4 × (12 + 13) - 6 × (25 - 7) + 24 se resuelve con el valor final de 16.
Resumen generado por Thinkindot AI
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