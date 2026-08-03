Desafío Matemático: la clave está en el primer paso

1) Paréntesis

Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.

12 + 13 = 25 | 25 - 7 = 18

La expresión queda así: 4 × 25 - 6 × 18 + 24

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

4 × 25 = 100 | 6 × 18 = 108

La expresión queda así: 100 - 108 + 24

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

100 - 108 = -8 | -8 + 24 = 16

La expresión queda así: 16

Resultado final: 16

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de desafío funciona tan bien como entrenamiento mental: obliga a mirar dos veces, ordenar la información y mantener la concentración mientras la cuenta se reduce paso a paso.