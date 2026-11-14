Desafío matemático: ¿lo podés resolver en menos de 10 segundos?

12 + 11 = 23

La expresión queda así: 6² + 4 × 23 - 25

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

6² = 36

La expresión queda así: 36 + 4 × 23 - 25

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

4 × 23 = 92

La expresión queda así: 36 + 92 - 25

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

36 + 92 = 128 |

128 - 25 = ?

Resultado final: 103

El error más común en este tipo de juego aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final. Por eso, este problema es una buena forma de entrenar concentración, memoria de trabajo y atención al detalle mientras se juega con números.