Desafío matemático: ¿lo podés resolver en menos de 10 segundos?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 6² + 4 × (12 + 11) - 25.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 6² + 4 × (12 + 11) - 25.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.
12 + 11 = 23
La expresión queda así: 6² + 4 × 23 - 25
La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.
6² = 36
La expresión queda así: 36 + 4 × 23 - 25
Luego se resuelve la multiplicación restante.
4 × 23 = 92
La expresión queda así: 36 + 92 - 25
Se termina operando de izquierda a derecha.
36 + 92 = 128 |
128 - 25 = ?
El error más común en este tipo de juego aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final. Por eso, este problema es una buena forma de entrenar concentración, memoria de trabajo y atención al detalle mientras se juega con números.