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Desafío matemático: ¿lo podés resolver en menos de 10 segundos?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 6² + 4 × (12 + 11) - 25.

Leé también Desafío matemático: la cuenta que confunde a muchos y pocos logran resolver
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.

12 + 11 = 23

La expresión queda así: 6² + 4 × 23 - 25

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

6² = 36

La expresión queda así: 36 + 4 × 23 - 25

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

4 × 23 = 92

La expresión queda así: 36 + 92 - 25

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

36 + 92 = 128 |

128 - 25 = ?

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: la clave está en una decisión clave

Resultado final: 103

El error más común en este tipo de juego aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final. Por eso, este problema es una buena forma de entrenar concentración, memoria de trabajo y atención al detalle mientras se juega con números.

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