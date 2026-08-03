Desafío Matemático: ¿podés ordenar este cálculo con paréntesis?

1) Paréntesis

Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.

8 + 9 = 17

La expresión queda así: 18 × 5 + 33 + 7 - 17 + 35

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

18 × 5 = 90

La expresión queda así: 90 + 33 + 7 - 17 + 35

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

90 + 33 = 123 | 123 + 7 = 130 | 130 - 17 = 113 | 113 + 35 = 148

La expresión queda así: 148

Resultado final: 148

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego es una buena forma de entrenar la atención, repasar reglas básicas y disfrutar un reto breve que obliga a frenar un segundo antes de responder.