Desafío Matemático: ¿podés ordenar este cálculo con paréntesis?

1) Paréntesis
Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.
8 + 9 = 17
La expresión queda así: 18 × 5 + 33 + 7 - 17 + 35
2) Multiplicación
Después se resuelve la multiplicación pendiente.
18 × 5 = 90
La expresión queda así: 90 + 33 + 7 - 17 + 35
3) Sumas y restas
Por último, se avanza de izquierda a derecha.
90 + 33 = 123 | 123 + 7 = 130 | 130 - 17 = 113 | 113 + 35 = 148
La expresión queda así: 148
Resultado final: 148
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego es una buena forma de entrenar la atención, repasar reglas básicas y disfrutar un reto breve que obliga a frenar un segundo antes de responder.