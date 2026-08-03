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Desafío Matemático: ¿podés ordenar este cálculo con paréntesis?

La propuesta de este Desafío Matemático es resolver con calma y sin atajos en un juego rápido de razonamiento.

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Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿podés ordenar este cálculo con paréntesis?
Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿podés ordenar este cálculo con paréntesis?

Hay cuentas que parecen simples a primera vista, pero esconden un detalle capaz de cambiar todo el recorrido. Este Desafío Matemático propone una operación de dificultad media en la que el apuro puede jugar en contra: si se empieza a sumar y restar sin mirar el orden correcto, el resultado se desvía enseguida.

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La expresión exacta para resolver es: 18 × 5 + 33 + 7 - (8 + 9) + 35

Antes de avanzar, conviene recordar la jerarquía de operaciones: primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias si las hubiera, después las multiplicaciones y divisiones, y por último las sumas y restas de izquierda a derecha. Esa regla es la clave para que la cuenta no se transforme en una cadena de errores.

Desafío Matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Ahora sí, vale la pena intentar resolverla por cuenta propia antes de mirar la solución. Tomate unos segundos, revisá dónde están los paréntesis y qué operación debería resolverse antes. Después, compará tu procedimiento con el desarrollo paso a paso.

1) Paréntesis

Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.

8 + 9 = 17

La expresión queda así: 18 × 5 + 33 + 7 - 17 + 35

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

18 × 5 = 90

La expresión queda así: 90 + 33 + 7 - 17 + 35

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

90 + 33 = 123 | 123 + 7 = 130 | 130 - 17 = 113 | 113 + 35 = 148

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿podés ordenar este cálculo con paréntesis?

La expresión queda así: 148

Resultado final: 148

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego es una buena forma de entrenar la atención, repasar reglas básicas y disfrutar un reto breve que obliga a frenar un segundo antes de responder.

En pocas palabras

  • Desafío Matemático: Propone resolver un cálculo con paréntesis, multiplicaciones y sumas/restas.
  • Regla clave: Se debe seguir la jerarquía de operaciones: paréntesis, multiplicación, y luego sumas/restas.
  • Solución: El resultado final del cálculo 18 × 5 + 33 + 7 - (8 + 9) + 35 es 148.
Resumen generado por Thinkindot AI
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