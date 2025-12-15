La insólita explicación de Wanda Nara para no dar explicaciones sobre su ex abogado, Nicolás Payarola
La explicación más insólita que dio Wanda Nara de por qué no quiso hablar de Nicolás Payarola tras presentarse en la fiscalía a declarar. Enterate.
Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena judicial y mediática tras presentarse a declarar en la causa por presuntas estafas que tiene como principal imputado a su exabogado, Nicolás Payarola. Sin embargo, más allá de lo que ocurrió puertas adentro de la Fiscalía, lo que más llamó la atención fue su actitud frente a los medios y la particular razón que dio para evitar cualquier contacto con la prensa.
La empresaria llegó a la Fiscalía Descentralizada de Benavídez antes de que abrieran las puertas, aunque sirvió de poco: la esperaban los periodistas en la puerta y quedo mano a mano con la notera de Desayuno Américano. Visiblemente incómoda, evitó responder preguntas, reforzando el hermetismo alrededor de un expediente que no deja de sumar capítulos explosivos.
Durante más de una hora, Wanda estuvo frente al fiscal Cosme Iribarren, en el marco de la investigación que tiene detenido a Payarola desde hace más de dos semanas. La relación entre ambos se remonta al conflictivo divorcio con Mauro Icardi, proceso en el que el abogado fue una pieza clave y en el que, según la causa, se habrían firmado acuerdos millonarios con otros estudios jurídicos.
Según trascendió, Payarola habría subcontratado a dos abogadas para llevar adelante parte de la estrategia legal, y se habría firmado un convenio que establecía una cláusula de rescisión por una suma cercana a los 600 mil dólares. Ese punto es uno de los más delicados del expediente y el que ahora está bajo la lupa judicial.
En su declaración, Wanda negó haber sido consciente de ese tipo de compromisos. Aseguró que confiaba plenamente en su abogado y que firmó documentación que él le presentaba sin detenerse a leerla en detalle, basándose únicamente en las explicaciones que le daba. Para ella, cualquier irregularidad habría sido responsabilidad exclusiva del letrado, hoy acusado de múltiples hechos de presunta estafa, defraudación y administración fraudulenta.
Mientras la causa avanza y se investiga si hubo maniobras irregulares con sociedades, contratos y dinero, Wanda optó por el silencio absoluto ante los medios sobresu ex abogado. Consultada sobre el motivo de su decisión, dio una respuesta tan simple como llamativa: “porque no quiero que se siga agrandando el tema”, dijo Wanda, aunque no necesita de esto: Payarola está detenido por estada y fraude a, al menos, once víctimas. El total de lo que se habría quedado ronda los 3 millones de dólares.
Entre los estafados se encuentra el padre de Gonzalo Montiel, el jugador de River y campeón del Mundo con la Selección Nacional en Qatar 2022.