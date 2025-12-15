La insólita explicación de Wanda Nara para no dar explicaciones sobre su ex abogado, Nicolás Payarola

En su declaración, Wanda negó haber sido consciente de ese tipo de compromisos. Aseguró que confiaba plenamente en su abogado y que firmó documentación que él le presentaba sin detenerse a leerla en detalle, basándose únicamente en las explicaciones que le daba. Para ella, cualquier irregularidad habría sido responsabilidad exclusiva del letrado, hoy acusado de múltiples hechos de presunta estafa, defraudación y administración fraudulenta.

Mientras la causa avanza y se investiga si hubo maniobras irregulares con sociedades, contratos y dinero, Wanda optó por el silencio absoluto ante los medios sobresu ex abogado. Consultada sobre el motivo de su decisión, dio una respuesta tan simple como llamativa: “porque no quiero que se siga agrandando el tema”, dijo Wanda, aunque no necesita de esto: Payarola está detenido por estada y fraude a, al menos, once víctimas. El total de lo que se habría quedado ronda los 3 millones de dólares.

Entre los estafados se encuentra el padre de Gonzalo Montiel, el jugador de River y campeón del Mundo con la Selección Nacional en Qatar 2022.