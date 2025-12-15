Confirmado: el Gobierno decretó asueto para fin de año, ¿qué días no se trabaja?

Por este motivo, el Gobierno consideró oportuno facilitar la organización, el descanso y el disfrute de las celebraciones, permitiendo que las personas dispongan de un tiempo razonable para concretar actividades vinculadas a estas conmemoraciones. Además, se destacó que la medida tendrá un impacto positivo en el sector turístico.

El decreto aclara que los titulares de cada jurisdicción deberán determinar el personal mínimo necesario para garantizar la continuidad de los servicios esenciales mediante guardias.

El asueto alcanza a todos los organismos de la administración centralizada y descentralizada del Estado nacional, con una excepción: las instituciones bancarias y entidades financieras, que no están incluidas en la medida.

En el sector privado, la situación será distinta, ya que cada empleador podrá definir si otorga o no el día libre. En caso de concederse, no se tratará de un feriado, por lo que no corresponderá el pago de un adicional. Según la normativa vigente, tanto el 24 como el 31 de diciembre son días laborables habituales, de modo que quienes trabajen cobrarán su jornada en forma normal, salvo que la empresa establezca otro criterio.

El calendario de feriados 2026 en Argentina

Mientras se transita el cierre de 2025, muchos ya comienzan a mirar el calendario oficial de feriados 2026, clave para planificar vacaciones, escapadas y descansos prolongados. Según el esquema establecido, las fechas confirmadas son las siguientes:

1 de enero : Año Nuevo

16 y 17 de febrero : Carnaval

24 de marzo : Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril : Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

3 de abril : Viernes Santo

1 de mayo : Día del Trabajador

25 de mayo : Día de la Revolución de Mayo

17 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

20 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

9 de julio : Día de la Independencia

17 de agosto : Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural

20 de noviembre : Día de la Soberanía Nacional

8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Este esquema incluye feriados inamovibles y trasladables, que a lo largo del año permitirán la conformación de varios fines de semana largos, uno de los principales motores del turismo interno en el país.