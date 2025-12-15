Confirmado: el Gobierno decretó asueto para fin de año, ¿qué días no se trabaja?
La medida fue oficializada por decreto y alcanza un importante grupo de empleados, que no deberán trabajar en las vísperas de Navidad y Año Nuevo. La norma también detalla qué sectores quedan excluidos y cómo funcionarán los servicios esenciales.
El Gobierno nacional decretó asueto administrativo para los días miércoles 24 y miércoles 31 de diciembre, por lo que los empleados de la Administración Pública Nacional no deberán concurrir a sus lugares de trabajo en vísperas de Navidad y Año Nuevo.
La medida fue oficializada este lunes a través del Decreto 833/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei.
Según se explicó en los considerandos de la norma, ambas fechas poseen un arraigado significado cultural, social y familiar para la población argentina, ya que constituyen momentos de encuentro, celebración y acercamiento entre familiares y seres queridos.
En ese sentido, el texto remarca que los días 24 y 31 de diciembre suelen estar destinados a la realización de preparativos propios de las festividades, así como a los desplazamientos necesarios para posibilitar las reuniones familiares.
Por este motivo, el Gobierno consideró oportuno facilitar la organización, el descanso y el disfrute de las celebraciones, permitiendo que las personas dispongan de un tiempo razonable para concretar actividades vinculadas a estas conmemoraciones. Además, se destacó que la medida tendrá un impacto positivo en el sector turístico.
El decreto aclara que los titulares de cada jurisdicción deberán determinar el personal mínimo necesario para garantizar la continuidad de los servicios esenciales mediante guardias.
El asueto alcanza a todos los organismos de la administración centralizada y descentralizada del Estado nacional, con una excepción: las instituciones bancarias y entidades financieras, que no están incluidas en la medida.
En el sector privado, la situación será distinta, ya que cada empleador podrá definir si otorga o no el día libre. En caso de concederse, no se tratará de un feriado, por lo que no corresponderá el pago de un adicional. Según la normativa vigente, tanto el 24 como el 31 de diciembre son días laborables habituales, de modo que quienes trabajen cobrarán su jornada en forma normal, salvo que la empresa establezca otro criterio.
El calendario de feriados 2026 en Argentina
Mientras se transita el cierre de 2025, muchos ya comienzan a mirar el calendario oficial de feriados 2026, clave para planificar vacaciones, escapadas y descansos prolongados. Según el esquema establecido, las fechas confirmadas son las siguientes:
1 de enero: Año Nuevo
16 y 17 de febrero: Carnaval
24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
3 de abril: Viernes Santo
1 de mayo: Día del Trabajador
25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
9 de julio: Día de la Independencia
17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
25 de diciembre: Navidad
Este esquema incluye feriados inamovibles y trasladables, que a lo largo del año permitirán la conformación de varios fines de semana largos, uno de los principales motores del turismo interno en el país.