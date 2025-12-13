Diego Peretti deslumbra en Netflix con esta serie corta y es el mejor thriller argentino

Desde su estreno, El Reino contó con dos temporadas bien diferenciadas. La primera, compuesta por ocho episodios, sentó las bases del universo narrativo y presentó a sus personajes centrales. La segunda, con seis capítulos, profundizó los conflictos, elevó la tensión y llevó las consecuencias de las decisiones iniciales a un punto de no retorno.

El Reino Netflix 3

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Un líder religioso asume la candidatura presidencial de Argentina tras un asesinato, mientras la fiscalía busca desenmarañar la verdad".

El crecimiento de la serie no fue inmediato. A diferencia de otros lanzamientos, no explotó en su primer fin de semana. Sin embargo, a medida que avanzaron los días, empezó a posicionarse entre los contenidos más elegidos, impulsada por recomendaciones en redes sociales y comentarios que destacaban su audacia temática.

El Reino Netflix 1

El elenco de El Reino con Diego Peretti

Chino Darín

Nancy Dupláa

Joaquín Furriel

Peter Lanzani

Mercedes Morán

Diego Peretti

Vera Spinetta

Nico García Hume

Victoria Almeida

Santiago Korovsky

El impacto de El Reino en el público y en Netflix

Desde su llegada al catálogo, El Reino se posicionó como una de las series argentinas más comentadas en Netflix. La plataforma destacó su rendimiento y la incluyó entre sus contenidos recomendados en varios países de habla hispana.

El Reino Netflix 4

El fenómeno no se explicó solo por la curiosidad inicial. La serie logró fidelizar a su audiencia, que acompañó el desarrollo de la historia temporada tras temporada. Cada giro narrativo alimentó teorías y análisis que circularon en foros y redes sociales.

Netflix, por su parte, reforzó su apuesta por las producciones locales de calidad. El desempeño de El Reino confirmó que las historias ancladas en contextos nacionales pueden tener alcance global cuando están bien contadas.

El Reino, una serie argentina que dejó huella

Más allá de las cifras de audiencia, El Reino dejó una marca en la ficción argentina reciente. Se animó a cruzar géneros, a incomodar y a plantear preguntas que no tienen respuestas simples.

El Reino Netflix 2

La combinación de actuaciones sólidas, un guion ambicioso y una temática potente explicó por qué la serie se mantuvo vigente incluso después de su estreno. Para muchos, se convirtió en una referencia dentro del thriller político y religioso producido en la región.

El recorrido de la serie demostró que todavía hay espacio para propuestas que desafíen al espectador y lo inviten a reflexionar, sin resignar entretenimiento ni calidad narrativa.

Tráiler oficial de El Reino en Netflix