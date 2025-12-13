Diego Peretti deslumbra en Netflix con esta serie corta y es el mejor thriller argentino
Esta serie en Netflix con Diego Peretti se convirtió en un fenómeno silencioso. Política, religión y poder se mezclaron en esta historia.
Diego Peretti deslumbra en Netflix con esta serie corta y es el mejor thriller argentino. (Foto: Archivo)
El Reino enNetflix se transformó en uno de esos casos que el algoritmo empuja de a poco, pero que el boca en boca termina de consagrar. Esta serie argentina, protagonizada por Diego Peretti, Mercedes Morán, Chino Darín, Nancy Dupláa y Joaquín Furriel, logró instalarse entre los contenidos más vistos de la plataforma y sostenerse en el tiempo.
El mérito no estuvo solo en su elenco de figuras reconocidas, sino en una historia que se animó a cruzar límites incómodos y a exponer zonas oscuras del poder que rara vez se abordan con tanta frontalidad.
Cuando el usuario navega por el catálogo de Netflix, suele encontrarse con propuestas de todos los géneros y procedencias. En ese océano de opciones, El Reino apareció como una ficción local que no solo llamó la atención del público argentino, sino que también despertó interés en otros países de la región.
De qué trata la serie El Reino en Netflix
La serie fue creada por Marcelo Piñeyro y Claudia Piñeiro, dos nombres con peso propio dentro del cine y la literatura argentina. Esa combinación explicó, en buena medida, el tono de la ficción. El relato se apoyó en una mirada política afilada y en una construcción dramática sólida, sin subestimar al espectador.
Desde su estreno, El Reino contó con dos temporadas bien diferenciadas. La primera, compuesta por ocho episodios, sentó las bases del universo narrativo y presentó a sus personajes centrales. La segunda, con seis capítulos, profundizó los conflictos, elevó la tensión y llevó las consecuencias de las decisiones iniciales a un punto de no retorno.
Según la sinopsis oficial de Netflix: "Un líder religioso asume la candidatura presidencial de Argentina tras un asesinato, mientras la fiscalía busca desenmarañar la verdad".
El crecimiento de la serie no fue inmediato. A diferencia de otros lanzamientos, no explotó en su primer fin de semana. Sin embargo, a medida que avanzaron los días, empezó a posicionarse entre los contenidos más elegidos, impulsada por recomendaciones en redes sociales y comentarios que destacaban su audacia temática.
El elenco de El Reino con Diego Peretti
Chino Darín
Nancy Dupláa
Joaquín Furriel
Peter Lanzani
Mercedes Morán
Diego Peretti
Vera Spinetta
Nico García Hume
Victoria Almeida
Santiago Korovsky
El impacto de El Reino en el público y en Netflix
Desde su llegada al catálogo, El Reino se posicionó como una de las series argentinas más comentadas en Netflix. La plataforma destacó su rendimiento y la incluyó entre sus contenidos recomendados en varios países de habla hispana.
El fenómeno no se explicó solo por la curiosidad inicial. La serie logró fidelizar a su audiencia, que acompañó el desarrollo de la historia temporada tras temporada. Cada giro narrativo alimentó teorías y análisis que circularon en foros y redes sociales.
Netflix, por su parte, reforzó su apuesta por las producciones locales de calidad. El desempeño de El Reino confirmó que las historias ancladas en contextos nacionales pueden tener alcance global cuando están bien contadas.
El Reino, una serie argentina que dejó huella
Más allá de las cifras de audiencia, El Reino dejó una marca en la ficción argentina reciente. Se animó a cruzar géneros, a incomodar y a plantear preguntas que no tienen respuestas simples.
La combinación de actuaciones sólidas, un guion ambicioso y una temática potente explicó por qué la serie se mantuvo vigente incluso después de su estreno. Para muchos, se convirtió en una referencia dentro del thriller político y religioso producido en la región.
El recorrido de la serie demostró que todavía hay espacio para propuestas que desafíen al espectador y lo inviten a reflexionar, sin resignar entretenimiento ni calidad narrativa.