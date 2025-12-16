En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Policía de la Ciudad
Videos
Tras el escándalo

La extrema medida que tomaron contra la policía de la Ciudad que publicó videos eróticos: el duro comunicado

La medida fue firmada por el secretario de Seguridad porteño, Maximiliano Piñeiro.

Echaron a la oficial de la Policía de la Ciudad que realizaba videos eróticos: así fue el duro comunicado

Echaron a la oficial de la Policía de la Ciudad que realizaba videos eróticos: así fue el duro comunicado

La oficial Nicole Gabriela Verón fue exonerada de la Policía de la Ciudad, luego de que se viralizaran videos de contenido erótico que había publicado en redes sociales como TikTok e Instagram, en los que aparecía vestida con el uniforme reglamentario.

Leé también La policía tiktoker habló de sus ingresos: "Es mucho más que un salario policial"
la policia tiktoker hablo de sus ingresos: es mucho mas que un salario policial

La medida fue dispuesta a través de la Orden del Día Institucional (ODI) N° 232, firmada por el secretario de Seguridad porteño, Maximiliano Piñeiro. En el texto oficial se indicó que “la conducta enrostrada a la encartada repulsa la ética y el decoro que deben prevalecer en el accionar de todo funcionario público, colisionando palmariamente con los principios y valores rectores de la vocación policial”.

Embed

La ahora ex oficial llevaba tres años en la fuerza y, al momento de la suspensión, se encontraba con licencia médica. En los días previos a la decisión, se habían viralizado varios videos publicados en Instagram, algunos de ellos junto a otra mujer que no fue identificada como personal policial.

En uno de los registros, Verón miraba a cámara y decía: “¿Qué preferís? ¿Una noche en el calabozo conmigo o un fulbito con Messi?”. En otro video afirmaba: “Y recuerden: si se meten con la ley, me la meten a mí”.

En ese marco, en el comunicado interno, la fuerza describió que en las imágenes “se observa a dos femeninos jugando al pool, vistiendo el uniforme de esta Institución, sin distintivos que permitan individualizarlas, invitando a quien lo visualice a comentar y realizar lo que pidan, con una notoria actitud insinuante y haciendo un uso indebido de las prendas y el equipo policial asignado”.

Embed

Además, se remarcó que “dicha conducta irregular e indecorosa afecta notablemente el prestigio de la institución” y que la sanción no vulnera la libertad de expresión, sino que busca preservar el orden, la tranquilidad pública y los principios de la Seguridad Pública, conforme a lo establecido en la Ley 5688.

Tras la difusión de los videos, Verón también abrió una cuenta en OnlyFans, plataforma paga de contenido erótico. En una entrevista previa a conocerse la exoneración, la joven de 25 años expresó su arrepentimiento: “Estuve mal, no tuve intenciones de ofender a la Fuerza. Empecé con videos audaces, con otra ropa, y no pasaba nada”.

En ese mismo reportaje, señaló que desde el 4 de junio estaba con licencia médica debido a las secuelas de una situación de violencia de género sufrida con su última pareja y además denunció un presunto acoso por parte de un comisario a través de la Oficina Especializada en Violencia Institucional e Integridad Policial del Ministerio Público Fiscal.

Embed

Días antes de la resolución, Verón había anticipado que esperaba una sanción: “Tengo la sensación de que voy a ser exonerada. Me pidieron que me presente a firmar notificaciones por el sumario administrativo”. Esa presunción se confirmó este martes con la resolución N° 2025-758-GCABA-SECSEG, que dispuso su baja definitiva de la Policía de la Ciudad.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Policía de la Ciudad Videos TikTok
Notas relacionadas
La policía tiktoker estalló contra la fuerza de la Ciudad: el gravísimo hecho del que acusó a sus jefes
Tenía $17 millones para pagar la fiesta de egresados y los usó en el casino: la insólita justificación
Un patrullero atropelló una nena de 2 años en la vereda: la terrible acusación de los testigos

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar