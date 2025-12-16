La extrema medida que tomaron contra la policía de la Ciudad que publicó videos eróticos: el duro comunicado

En ese marco, en el comunicado interno, la fuerza describió que en las imágenes “se observa a dos femeninos jugando al pool, vistiendo el uniforme de esta Institución, sin distintivos que permitan individualizarlas, invitando a quien lo visualice a comentar y realizar lo que pidan, con una notoria actitud insinuante y haciendo un uso indebido de las prendas y el equipo policial asignado”.

Además, se remarcó que “dicha conducta irregular e indecorosa afecta notablemente el prestigio de la institución” y que la sanción no vulnera la libertad de expresión, sino que busca preservar el orden, la tranquilidad pública y los principios de la Seguridad Pública, conforme a lo establecido en la Ley 5688.

Tras la difusión de los videos, Verón también abrió una cuenta en OnlyFans, plataforma paga de contenido erótico. En una entrevista previa a conocerse la exoneración, la joven de 25 años expresó su arrepentimiento: “Estuve mal, no tuve intenciones de ofender a la Fuerza. Empecé con videos audaces, con otra ropa, y no pasaba nada”.

En ese mismo reportaje, señaló que desde el 4 de junio estaba con licencia médica debido a las secuelas de una situación de violencia de género sufrida con su última pareja y además denunció un presunto acoso por parte de un comisario a través de la Oficina Especializada en Violencia Institucional e Integridad Policial del Ministerio Público Fiscal.

Días antes de la resolución, Verón había anticipado que esperaba una sanción: “Tengo la sensación de que voy a ser exonerada. Me pidieron que me presente a firmar notificaciones por el sumario administrativo”. Esa presunción se confirmó este martes con la resolución N° 2025-758-GCABA-SECSEG, que dispuso su baja definitiva de la Policía de la Ciudad.