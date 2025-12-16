Shippeo hecho realidad: el video del apasionado beso de Ángela Torres y Marcos Giles

En una especie de falsa boda, Marcos Giles selló su historia de amor con Ángela Torres con un apasionado chape a la vista de todos que desató los aplausos y gritos de los presentes.

"Siempre fui yo, lo sabes", le dijo él mirándola a los ojos antes de besarla. Mientras tanto, Nico Occhiato y Momi Giardina arengaban con sus brazos en alto en el estudio al ver el beso.

Esta novela llevaba ya varios capítulos e insinuaciones al aire que finalmente quedó al descubierto con un apasionado beso entre los dos, haciendo que Margelita sea real.

Los seguidores de Nadie dice Nada vivieron así el momento más esperado al ver a Ángela y Marcos por fin dándose un beso al aire tras los innumerables guiños y muestras de complicidad en el último tiempo que alimentaban cada vez más los rumores de romance.

Incluso hace unas semanas el conductor Nico Occhiato planteó un picante juego donde les planteó al aire si “pasarían el Día de los Enamorados juntos si fuera la semana que viene”, a lo que ambos no dudaron en responder de manera afirmativa, demostrando la buena onda que los une.

La foto y señales que alimentaron los rumores de romance entre Ángela Torres y Marcos Giles

Una foto en las tribunas de Vélez Sarsield durante el show de Shakira volvió a encender las versiones de romance entre Ángela Torres y Marcos Giles.

Fue Pochi de la cuenta de Gossipeame quien publicó en sus redes sociales una imagen que rápidamente se viralizó y encendió aún más las especulaciones.

En la foto se los ve juntos en las tribunas del estadio Vélez, compartiendo un mate y mostrando una complicidad que no pasó desapercibida.

La cantante, que fue telonera del show de la cantante colombiana, aparece distendida junto al joven, quien se muestra cercano y cómodo a su lado.

Esa postal fue suficiente para que las versiones de algo más de buena onda laboral entre los se multiplicaran desde las redes al instante.

“#LaNoNoticia: Ángela Torres tomando mate con, entiendo, Marcos, en Vélez. Ella es telonera de Shakira”, describió Pochi en una historia de Instagram con la foto en cuestión.