Sarah Burlando sufrió una accidente y debió ser hospitalizada

La escena fue impactante: Fernando Burlando tomó a su hija en brazos e intentó frenar la hemorragia con presión, mientras Barby entraba en pánico. En cuestión de minutos, la familia llegó de urgencia a un centro de salud de Santiago del Estero, donde los médicos confirmaron lo que nadie quería escuchar: la herida requería intervención quirúrgica.

Finalmente, los profesionales decidieron suturar el corte con dos puntos en la cabeza. “Yo estaba en shock”, reconoció la modelo, aún conmocionada por el susto. Por fortuna, tras varias horas de controles y observación, Sarah fue dada de alta y el episodio no pasó a mayores.

A pesar del impacto emocional, la familia Burlando decidió seguir adelante con el plan original y se dirigió al estadio para alentar a Estudiantes, agradeciendo profundamente la atención médica recibida. Sarah, ya recuperada, fue vista tranquila y en brazos de su mamá, dejando atrás uno de los momentos más angustiantes del viaje.

Lo que iba a ser solo fútbol terminó siendo una historia de miedo, urgencia y alivio. Un recordatorio brutal de cómo, en segundos, todo puede cambiar.