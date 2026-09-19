Desbarataron el plan de dos presos bonaerenses para asesinar a una fiscal: así los descubrieron

En la pesquisa, también se logró detectar que ambos delincuentes tenían información sobre los movimientos de la funcionaria y los vehículos que utilizaba. En las conversaciones entre Rettori y Libertini aparecen amenazas concretas, la referencia a “mandarle una corona de muerto” y expresiones vinculadas con un posible ataque a balazos.

Hertrig intervino en la causa que terminó con las detenciones de ambos delincuentes. Los investigadores creen que, por ese motivo, ambos habrían planificado el ataque.

Allanaron las celdas y secuestraron tres celulares

Ante esas sospechas, el fiscal general de San Isidro, Patricio Ferrari, pidió realizar allanamientos en las celdas de los dos detenidos.

Los procedimientos fueron realizados por la DDI de San Isidro en las unidades penitenciarias donde estaban alojados. Durante los operativos fueron secuestrados tres teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes.

Por último se indicó que la investigación no se cerró ya que no descartan más imputaciones o arrestos.