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Desbarataron el plan de dos presos bonaerenses para asesinar a una fiscal: así los descubrieron

Dos presos alojados en distintas cárceles bonaerenses planificaban atentar contra la fiscal María Paula Hertrig, luego de que la funcionaria interviniera en la causa que derivó en sus detenciones.

Dos presos alojados en distintas cárceles bonaerenses planificaban atentar contra la fiscal María Paula Hertrig

Dos presos alojados en distintas cárceles bonaerenses planificaban atentar contra la fiscal María Paula Hertrig, luego de que la funcionaria interviniera en la causa que derivó en sus detenciones.

Desbarataron el plan de dos presos alojados en cárceles bonaerenses que planeaban asesinar a la fiscal María Paula Hertrig. Ambos fueron descubiertos mientras, según la investigación, se comunicaban desde distintas cárceles a través de sus teléfonos celulares y reunían información sobre la funcionaria y su entorno.

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Los sospechosos fueron identificados como Martín Darío Rettori, de 42 años, y Ariel Ernesto Libertini, de 47. La investigación que derivó en sus detenciones comenzó el 26 de agosto, a partir de una denuncia vinculada con una banda que duplicaba las llaves de vehículos estacionados en cocheras para luego identificar los domicilios de sus propietarios. De esa manera, podían ingresar a las viviendas y cometer entraderas.

Rettori quedó alojado en el sector de máxima seguridad de la Unidad 31 de Florencio Varela, mientras que Libertini fue trasladado a la Unidad 21 de Campana.

Así descubrieron el plan para atentar contra la fiscal María Paula Hertrig

A pesar de estar alojados en cárceles diferentes, los investigadores detectaron que ambos mantenían contacto, principalmente a través de WhatsApp. En los mensajes analizados aparecieron referencias a un posible ataque contra Hertrig y su familia, además de fotografías de la fiscal, su pareja y familiares.

En la pesquisa, también se logró detectar que ambos delincuentes tenían información sobre los movimientos de la funcionaria y los vehículos que utilizaba. En las conversaciones entre Rettori y Libertini aparecen amenazas concretas, la referencia a “mandarle una corona de muerto” y expresiones vinculadas con un posible ataque a balazos.

Hertrig intervino en la causa que terminó con las detenciones de ambos delincuentes. Los investigadores creen que, por ese motivo, ambos habrían planificado el ataque.

Allanaron las celdas y secuestraron tres celulares

Ante esas sospechas, el fiscal general de San Isidro, Patricio Ferrari, pidió realizar allanamientos en las celdas de los dos detenidos.

Los procedimientos fueron realizados por la DDI de San Isidro en las unidades penitenciarias donde estaban alojados. Durante los operativos fueron secuestrados tres teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes.

Por último se indicó que la investigación no se cerró ya que no descartan más imputaciones o arrestos.

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