Ricardo Darín arrasa en Netflix con El Eternauta 2, la serie que vuelve con nuevos capítulos

La espera por el estreno de El Eternauta 2 en Netflix continúa

La segunda temporada de El Eternauta fue confirmada, pero todavía no comenzó su etapa de filmación. El proceso creativo siguió avanzando y Ricardo Darín explicó recientemente que los guiones estaban siendo trabajados intensamente.

El actor, que interpretó a Juan Salvo en la primera temporada, señaló que el equipo trabajaba a brazo partido y que se encontraba dando la pincelada final a los guiones.

La información deja una certeza y una incógnita. La certeza es que la continuación está confirmada. La incógnita es cuándo llegará finalmente a las pantallas.

Mientras esa espera continúa, la obra de Oesterheld encontró otra vía para regresar a la conversación pública.

La publicación de El árbol de la buena muerte y otros cuentos recupera precisamente ese territorio menos conocido para el público que descubrió al escritor a través de la serie.

Oesterheld vuelve al centro de la escena por otro camino

La nueva edición de Minotauro funciona como una puerta de entrada a una producción que durante décadas quedó parcialmente escondida detrás del enorme peso de El Eternauta.

Oesterheld escribió ciencia ficción, aventuras, westerns y relatos bélicos. Sin embargo, Juan Salvo terminó ocupando un lugar tan importante en el imaginario colectivo que muchas de esas obras quedaron en segundo plano.

La serie de Netflix modificó esa relación con el público. La adaptación llevó una historieta publicada originalmente en revistas a una plataforma global.

La historia que había comenzado en 1957 con guion de Oesterheld y dibujos de Francisco Solano López encontró una audiencia internacional muchas décadas después de su aparición. Ese recorrido tiene una particularidad.

El Eternauta viajó del papel a la pantalla y ahora la pantalla puede devolver lectores al papel.

El nuevo libro aparece justamente en ese punto de conexión. Quien haya conocido a Oesterheld por la serie podrá encontrarse con un escritor capaz de moverse entre géneros, registros y escenarios sin abandonar una identidad propia.

Ricardo Darín espera por la segunda temporada de El Eternauta

La segunda temporada de El Eternauta todavía no tiene fecha de estreno y el rodaje aún no comenzó. Los guiones continúan en proceso y el equipo trabaja para llevar adelante la continuación.

Pero la espera dejó de ser solamente una espera. La publicación de El árbol de la buena muerte y otros cuentos ofrece otro recorrido posible por la obra de Oesterheld.

También lo hace el reconocimiento internacional recibido en San Diego y la incorporación del autor al Salón de la Fama de los premios Will Eisner. Todo sucede mientras Juan Salvo permanece, por ahora, detenido entre una temporada y otra.

Su creador, en cambio, continúa avanzando. Y en cada formato reaparece una misma capacidad de Oesterheld: tomar una calle conocida, un objeto cotidiano o una situación aparentemente normal y convertirla en el comienzo de otra historia.

El futuro no quedó solamente en El Eternauta. También aparece en estas historias que vuelven a circular.

Tráiler oficial de El Eternauta en Netflix